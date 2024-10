Anziani e fragili, la legge non basta

L’invecchiamento della popolazione pone sempre di più il problema dell’assistenza e della cura di un numero crescente di anziani fragili

3 ' di lettura

Gli anziani non autosufficienti sono in crescita

L’invecchiamento della popolazione pone sempre di più il problema dell’assistenza e della cura di un numero crescente di anziani fragili e richiede un ripensamento del welfare territoriale per dare risposte a lungo termine ai bisogni delle persone, soprattutto di quelle non autosufficienti. L’importante novità degli scorsi mesi è stata l’approvazione della nuova legge sulla non autosufficienza, un provvedimento atteso da molti anni sul quale vi è stato un largo consenso ma che rischia di essere