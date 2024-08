Per gli anziani non solo Rsa: come funziona il cohousing di Sanpolino

La comunità di convivenza «Bird» si fonda su quattro famiglie accudenti, che in cambio dell'affitto gratis si prendono cura degli over 60: fanno la spesa, vanno in farmacia e risolvono problemi

4 ' di lettura

Una delle ospiti di Bird con il custode sociale Stefano Bresciani - © www.giornaledibrescia.it

Certo, casa propria è sempre casa propria. Però quando l’età avanza e iniziano a farsi largo nuove esigenze è legittimo avvertire la necessità di vivere in un contesto sicuro in cui trovare compagnia e servizi. Da questa considerazione hanno preso forma, anche nel Bresciano, progetti di cohousing. Nulla a che vedere, diciamolo subito, con le Case di riposo: coabitare significa disporre di spazi indipendenti (come un piccolo appartamento con bagno e cucina) e comuni (come giardini, terrazze e sal