Verso Viserbella mangiando portulache

Fa caldo, caldissimo. E ovviamente mi si è rotto il condizionatore. Queste ultime notti ho dormito con un vecchio ventilatore la cui unica caratteristica è di essere rumoroso. Mi addormento con un panno freddo appoggiato sulla fronte. Ma poi la calura prende il sopravvento, quel ronzio insopportabile in sottofondo, e i sogni diventano incubi.

Mi sono così visto al telefono intento a prenotare la mia benefica settimana di vacanza alla pensione Stella Marina di Viserbella, ma subito la signorina Jole mi bloccava: non ci sono più posti. Nemmeno quella cameretta in mansarda con il bagno in comune con gli altri del piano? Niente. Ho pianto nel sonno. La mattina appena sveglio ho chiamato la Jole, fortunatamente a volte la vita è meglio dei sogni: c’era una camera libera. Ho scelto la pensione completa, perché la corsa al buffet non ha prezzo.