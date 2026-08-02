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Quanto è limpida l’acqua del mare

Io in vacanza mi voglio riposare nella tranquillità del già visto, nella serenità della ripetitività
Francesco Alberti

Francesco Alberti

Giornalista

Acqua limpida
Acqua limpida

Mentre scrivo queste righe sto trascorrendo le ultime ore a Roncadelle, quando mi leggerete sarò spiaggiato a Viserbella. Vi resterò per quindi giorni, mi concedo la più tradizionale delle villeggiature fino a Ferragosto, non vedo l’ora di celebrare la festa estiva per antonomasia tra fette d’anguria e gavettoni. Intanto ho già messo in valigia la Settimana enigmistica, poi la porterò sotto l’ombrellone, inizierò un cruciverba e finirà che guardo il telefono come un medio uomo di mezza età.

Quest’anno ho preso delle nuove scarpe da corsa, ogni mattina alla buon’ora partirò per lunghe camminate a passo spedito. Confido di tornare particolarmente in forma. Farò certo anche il bagno, in quell’acqua meravigliosa e bassa. Elemento questo che mi viene annualmente contestato dagli amici cultori dell’acqua limpida, quelli che vanno in Sardegna o in Puglia (giusto per fare due esempi) e poi si svegliano all’alba per andare nella caletta incontaminata.

A me l’acqua limpida non mi emoziona, è un quid pluris che non mi scalda l’anima. Del resto fa già così caldo. Io in vacanza mi voglio riposare nella tranquillità del già visto, nella serenità della ripetitività. E quindi respingo anche le critiche di quelli che vedono il mondo, che iniziano un anno prima a organizzarsi. Una noia che mi devasta solo a pensarci. La mia unica preoccupazione prima di partire è stata per la mia ortaglia, ma c’è mia nonna a occuparsene, a 96 anni resta una solida certezza.

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