Giornale di Brescia
Abbonati
Oltre il giardino
Oltre il giardinoGDB+

Procrastinare gli impegni spolverando la libreria

Quelli che ne sanno lo chiamano «procrasticleaning»: e io che pensavo fosse solo una forma di pigrizia
Francesco Alberti

Francesco Alberti

Giornalista

Una libreria
Una libreria

Ho elegantemente superato la soglia dei cinquanta, cinquanta e qualcosina diciamo. Un’età ragguardevole, in altri tempi sarei già in pensione, allo stato attuale potrei avere una prospettiva di ancora due decenni di attività. L’ipotesi non mi spaventa, amo le sfide, rinnovarmi ogni giorno per rimare al passo (e che passo)dei tempi. Dirò di più, sono spesso modernissimo senza sapere di esserlo.

Mi capita spesso, a fronte di impegni apparentemente improrogabili, di ritrovarmi con lo straccetto in mano a spolverare la libreria. Poi mi metto a leggere i titoli, prendo un libro, ne leggo qualche pagina, mi sembra di non averlo mai letto (e se l’ho fatto me ne sono scordato), poi lo ripongo. Passo su un altro ripiano, passo lo straccetto, leggo i titoli e si riparte. Nel frattempo il tempo passa beatamente.

Una mattina mi sono messo a pulire il marmo delle finestre, il passaggio delle auto in strada lo aveva insozzato oltre il dovuto. Ho preso lo straccetto e sono sceso in campo. Quando invece non ho nient’altro da fare, non ho voglia neppure di svolgere le faccende domestiche. Ora ho scoperto che è in realtà una nobile arte, quelli che ne sanno la chiamano procrasticleaning, appunto procrastinare pulendo. Come spiegano gli esperti è una strategia di regolazione emotiva, non evitiamo soltanto il lavoro, ma soprattutto le emozioni spiacevoli associate a quel lavoro. Ah ecco, e io che pensavo che fosse solo una forma di pigrizia. Ingenuo come sempre. Ma iper moderno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
procrastinare

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026

Indagine sui 205 comuni della provincia

Scopri di più
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
SponsorizzatoMedical Udito, da trent’anni un punto di riferimento per BresciaMedical Udito, da trent’anni un punto di riferimento per Brescia

Dal 1996 al 2026 sono cambiate tecnologie, apparecchi e servizi. Un percorso fatto di ascolto, assistenza e soluzioni personalizzate