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La scomparsa dei colori nel mondo minimal

Ricordando le rose che bordavano il vialetto di casa negli anni Ottanta per non dimenticare quando la vita fosse straordinariamente colorata
Francesco Alberti

Francesco Alberti

Giornalista

La noia delle case così minimal da sembrare in bianco e nero
La noia delle case così minimal da sembrare in bianco e nero

Nei lontani, e mitici, anni Ottanta il vialetto di casa era bordato da fantastiche rose. Ce n’erano a decine, di ogni varietà. Fin da quando frequentavo le elementari, io avevo il compito di togliere i fiori secchi per lasciare spazio a quelli nuovi. Mettevo i guanti da giardiniere, un cestino di vimini appeso a un braccio e con le cesoie alla mano procedevo senza tentennamenti. Ricordo ancora la meraviglia di quelle ceste piene di petali. Inebrianti nel profumo e nei colori.

Varietà di rose
Varietà di rose

Già, i colori. Se chiudo gli occhi e ripenso ai miei primi cinque decenni di vita (potevo anche scrivere mezzo secolo, ma ammetto che mi faceva impressione) li vedo straordinariamente colorati: ma non solo esteriormente, anche nell’anima. Se riapro gli occhi, e mi guardo attorno, vedo solo bianco, nero, grigio. Qua e là un po’ di beige, e una spruzzata di tortora se proprio si vuole osare.

Tutto qui? Purtroppo sì. La piaga del minimal ci è entrata nel dna. Prima ci hanno raccontato che era più elegante, e noi (snob come siamo, o vorremmo essere) siamo caduti nella trappola. Il colore è così diventato una presunta pacchianeria da evitare. E poco alla volta il grigiore di questi tempi lo è diventato da tutti i punti di vista. Per evitare di crollare nello sconforto ho aperto il mio armadio, con le lacrime agli occhi ho avvicinato il viso ai miei pantaloni rossi in velluto. E quel cardigan verde bottiglia in cachemire? Che emozione. In un mondo che ci vuole tutti uguali, noi coltiviamo (anche senza zappa) la nostra originalità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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