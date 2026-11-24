Lo spirito forte, la memoria impressionante, l’età di un ottuagenario da Magna Grecia, cioè patriarca di saggezza, con cambusa di consigli per ricchi e poveri, gente di fondazioni culturali e di osterie popolari. Se cammini con lui nella sua Sabbio Chiese, non torni a casa. Lo ferma il giovane e l’anziano, il sindaco e l’universitario, il prete e l’ultimo uomo della malga. A ogni passo, una conferenza: «Ne ho contate 1.233 di conferenze, però basta...». Chi ci crede?! Se dite dell’Alfredo, la valle risponderà coralmente Bonomi, con eco discendente dalla Conca d’Oro al Garda e da lì a Brescia, coi suoi 36 anni nella Fondazione Civiltà Bresciana. Camicia e cravatta anche col sole in gola. Elegante, portamento severo ma, se gli entri dentro, ti consola con dialettalismi e perforazioni perfette di cultura e gli scopri una vena di ironia inimmaginabile se gli stai vicino al tavolo del popolarismo pubblico o privato. Difficile intervistarlo, ha troppe cose dentro e la risposta diventa un racconto di vita aperta.
Lei, prof. Bonomi, docente, preside, vice della Fondazione Civiltà Bresciana, presidente di qua e di là, membro dell’Ateneo e appena insignito di un meritato Cavalierato del Lavoro, creatore di cento politici grati e ingrati, storico e scrittore con libri da conservare, le chiedo di parlarmi della sua esperienza da sindaco, di aneddoti, ricordi indelebili, prego: «Noi Bonomi veniamo da una famiglia contadina e in tre fratelli abbiamo raggranellato mezzo secolo di sindacatura. Io sono stato sindaco di Pertica Bassa dal 1970 al 1995 e prima mio fratello Giacomo è stato sindaco dal 1959 al 1970 e nel 1968 ha fondato la Comunità della Valsabbia; e un altro mio fratello Roberto è stato sindaco a Odolo per tredici anni (1977-85 e 1990-95). Tradizione cattolica, patronato di grandi maestri come Chizzolini».
La sua Pertica Bassa contava quasi duemila anime, ora poco più di 500. Un esodo, una rivoluzione umana, alcuni sono finiti a lavorare nelle Americhe e in Australia. «Amavo la natura e i miei dalla cascina mi ordinavano di custodire le capre. Io mi imboscavo in chiesa e volevo studiare; mio padre mi ha scoperto ed è stata tensione. Non mollavo ad ogni costo e quando ho scoperto una lacrima sul viso di mio padre, allora ho capito che ce l’avevo fatta. Prima avevo perfino dichiarato "lo sciopero del rastrello" che significa "io non taglierò il fieno". Intervennero personaggi che protessero la mia vocazione allo studio, tra questi, appunto, il grande Vittorino Chizzolini, pedagogista e donatore di una socialità profonda e di teoria e di concretezza».
L’aneddoto rotola su un’alluvione, 26 e 27 maggio 1981, strade portate via dalle 18 alle 19.30, 50 frane, colate di fango, un’apocalisse. «Le frane avvennero molte volte, la prima nel 1959, sindaco mio fratello Giacomo, distrutte 78 case su 96. Nel 1981 stavamo istruendo una Giunta. Il cielo divenne nero e nuvole correvano impazzite contro la Corna Blacca, le vedevamo del municipio, poi rimbalzavano ed è sceso il finimondo: nubifragi, terra spostata dalle montagne al basso, frane dappertutto, strade bloccate per le tante nostre frazioni: Levrange, Forno, Ono, Avenone...». L’idea fu subito cattolica, «si suonino tutte le campane e si avvisino tutti coloro che si possono avvisare, dal paese all’ultima malga verso il ghiacciaio».
Una popolazione meravigliosa e solidale, abituata col dna nel sangue dell’alluvione che c’era già stata, nel 1460 e nel 1676: grandi temporali, ruscelli dalla montagna si gonfiano e diventano fiumi scatenati; tutto è travolto, per miracolo funzionano ancora i telefoni...». Tutti. Le strade erano interrotte e si saliva dalla città. Il sindaco Alfredo Bonomi ricorda che lo storico sindaco di Brescia, Bruno Boni, allora presidente della Provincia, venne subito, che la sindacatura non gli si scrollava mai di dosso. Consigliava, telefonava, aiutava, venivano militari e volontari, i primi i valsabbini.
Un proclama del sindaco fu inviato ovunque e arrivò l’esercitò da Vicenza. «Ma non avevamo da mangiare così dividemmo coi soldati quel buon pane inviatoci da un fornaio santo di Marmentino. «Compivo 36 anni ed ero il sindaco che liberava la valle, ero sconvolto e felice di fare del bene alla mia gente... Boni, nei minuti di ricreazione, leggeva un libro di filosofia...».
Quando lei, prof. Alfredo Bonomi, tra cent’anni se ne andrà verso le nuvole, per la via della Corna Blacca, con benedizione dell’ottimo artista, il Segantini valsabbino Edoardo Togni e con lui Stagnoli e con loro Ottorino Garosio che lei conobbe bene poichè sua moglie gli fu segretaria premurosa; di basso, da Brescia a Casto, scorrerà la folla immensa per il suo arrivederci. In prima fila, ci sarà la rappresentanza dell’alluvione, con una veste netta di fango e la testa bassa in segno di pentimento e riconoscerà così la sua vittoria sulla natura che in quei giorni fu maligna.