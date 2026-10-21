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Onorificenze al Merito della Repubblica, la consegna al Museo Diocesano

Le onorificenze sono state consegnate dal prefetto Andrea Polichetti e dai sindaci dei Comuni di residenza a 43 bresciani
CRONACA BRESCIA MUSEO DIOCESANO CONSEGNA ONOREFICENZE DI CAVALIERI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER TEDOLDI 20-10-2026 MARCO ORTOGNI NEW EDEN GROUP
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La consegna delle Onorificenze al Merito

Si è tenuta ieri, al museo Diocesano, la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica a 43 bresciani. Si tratta di 39 nuovi Cavalieri, un Ufficiale, un Commendatore e due Grandi ufficiali. Le onorificenze sono state consegnate dal prefetto Andrea Polichetti e dai sindaci dei Comuni di residenza.

Ecco i nomi dei bresciani insigniti delle onorificenze:

GRANDE UFFICIALE:

Andrea Bulferetti, imprenditore – Ponte di Legno

Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti – Lonato del Garda

COMMENDATORE

Silvano Frigerio, ufficiale dell’Aeronautica – Desenzano del Garda

UFFICIALE:

Federica Di Cosimo, docente in quiescenza – Brescia

CAVALIERE

Daniele Alberti, musicista — Manerba del Garda

Giuseppe Bergomi, scultore — Ome

Maria Angela Bertoli, medico — Rodengo Saiano

Stefano Bombardieri, scultore — Botticino

Flavio Bonardi, manager aziendale — Brescia

Alfredo Bonomi, docente in quiescenza — Sabbio Chiese

Roberto Bontempi, dirigente di azienda — Brescia

Andrea Boroni, avvocato — Tavernole sul Mella

Beaumont Bortone, viceprefetto – Brescia

Gianpietro Breda, volontario Vigili del Fuoco — Desenzano del Garda

Federico Colli, pianista — Brescia

Maffeo Comensoli, imprenditore — Borno

Roberto Farfaglia, dirigente medico — Ospitaletto

Enrico Ferrario, poeta — Montichiari

Marco Forcella, arma dei Carabinieri — San Gervasio Bresciano

Giuseppe Gallizioli, pittore e incisore — Brescia

Agostino Garda, insegnante in quiescenza — Borgo San Giacomo

Maria Domenica Gelmini, insegnante in quiescenza — Manerbio

Giovanni Gervasi, guardia di Finanza – Brescia

Marco Lancioni, tecnico dell’Aeronautica – Brescia

Giovanni Lodato, ufficiale dell’aeronautica – Ghedi

Fausta Luscia, docente universitario — Brescia

Giovanni Maggiori, fondatore Cooperativa Sociale «Bang Bang» Onlus — Nave

Nicolais Napolitano, arma dei Carabinieri — Nuvolento

Tiziana Pelamatti, docente — Niardo

Franco Piavoli, cineasta — Pozzolengo

Gian Mario Piazzi, volontario dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato — Brescia

Angelo Paolo Pietroboni, presidente Vigilanza Group - Brescia — Castenedolo

Angelo Piovanelli, dipendente pubblico — Brescia

Francesco Puccio, dirigente medico — Brescia

Carlo Alberto Romano, docente universitario — Brescia

Ivano Saletti, sportivo — Leno

Massimo Stori, arma dei Carabinieri — Erbusco

Gianfranco Tavolazzi, Associazione Nazionale Alpini — Isorella

Virgilio Tisi, storico locale — Montichiari

Giovanni Troise, dirigente medico — Brescia

Emanuele Turelli, scrittore teatrale — Gavardo

Giuseppe Turra, imprenditore — Passirano

Elia Zamboni, giornalista — Flero

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