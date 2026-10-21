Onorificenze al Merito della Repubblica, la consegna al Museo Diocesano

Si è tenuta ieri, al museo Diocesano, la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica a 43 bresciani. Si tratta di 39 nuovi Cavalieri, un Ufficiale, un Commendatore e due Grandi ufficiali. Le onorificenze sono state consegnate dal prefetto Andrea Polichetti e dai sindaci dei Comuni di residenza.
Ecco i nomi dei bresciani insigniti delle onorificenze:
GRANDE UFFICIALE:
Andrea Bulferetti, imprenditore – Ponte di Legno
Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti – Lonato del Garda
COMMENDATORE
Silvano Frigerio, ufficiale dell’Aeronautica – Desenzano del Garda
UFFICIALE:
Federica Di Cosimo, docente in quiescenza – Brescia
CAVALIERE
Daniele Alberti, musicista — Manerba del Garda
Giuseppe Bergomi, scultore — Ome
Maria Angela Bertoli, medico — Rodengo Saiano
Stefano Bombardieri, scultore — Botticino
Flavio Bonardi, manager aziendale — Brescia
Alfredo Bonomi, docente in quiescenza — Sabbio Chiese
Roberto Bontempi, dirigente di azienda — Brescia
Andrea Boroni, avvocato — Tavernole sul Mella
Beaumont Bortone, viceprefetto – Brescia
Gianpietro Breda, volontario Vigili del Fuoco — Desenzano del Garda
Federico Colli, pianista — Brescia
Maffeo Comensoli, imprenditore — Borno
Roberto Farfaglia, dirigente medico — Ospitaletto
Enrico Ferrario, poeta — Montichiari
Marco Forcella, arma dei Carabinieri — San Gervasio Bresciano
Giuseppe Gallizioli, pittore e incisore — Brescia
Agostino Garda, insegnante in quiescenza — Borgo San Giacomo
Maria Domenica Gelmini, insegnante in quiescenza — Manerbio
Giovanni Gervasi, guardia di Finanza – Brescia
Marco Lancioni, tecnico dell’Aeronautica – Brescia
Giovanni Lodato, ufficiale dell’aeronautica – Ghedi
Fausta Luscia, docente universitario — Brescia
Giovanni Maggiori, fondatore Cooperativa Sociale «Bang Bang» Onlus — Nave
Nicolais Napolitano, arma dei Carabinieri — Nuvolento
Tiziana Pelamatti, docente — Niardo
Franco Piavoli, cineasta — Pozzolengo
Gian Mario Piazzi, volontario dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato — Brescia
Angelo Paolo Pietroboni, presidente Vigilanza Group - Brescia — Castenedolo
Angelo Piovanelli, dipendente pubblico — Brescia
Francesco Puccio, dirigente medico — Brescia
Carlo Alberto Romano, docente universitario — Brescia
Ivano Saletti, sportivo — Leno
Massimo Stori, arma dei Carabinieri — Erbusco
Gianfranco Tavolazzi, Associazione Nazionale Alpini — Isorella
Virgilio Tisi, storico locale — Montichiari
Giovanni Troise, dirigente medico — Brescia
Emanuele Turelli, scrittore teatrale — Gavardo
Giuseppe Turra, imprenditore — Passirano
Elia Zamboni, giornalista — Flero