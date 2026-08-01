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Schifani arrivato a Messina nella zona dell'edificio crollato

PALERMO, 01 AGO - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è arrivato a Messina per un sopralluogo nell'area del crollo della palazzina nel quartiere Pistunina. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Schifani farà un briefing sullo stato delle ricerche dei dispersi con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

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