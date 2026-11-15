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La «febbre» da festività e gli addobbi fuori stagione

Magari aspettare da tradizione l’8 dicembre per entrare nel clima natalizio sarà troppo, ma lo è pure anticipare così i tempi
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Addobbi di Natale - © www.giornaledibrescia.it
Addobbi di Natale - © www.giornaledibrescia.it

Non vorrei cadere nel vecchio adagio secondo cui non esistono più le mezze stagioni, ma tra temperature inusuali e addobbi fuori contesto, realmente, fatico a comprendere che periodo dell’anno stiamo vivendo.

Un mesetto fa, transitando in un paese dell’hinterland, mi capitò di vedere una villetta ricoperta di ragnatele e zucche in attesa della festa di Halloween. Peccato che fosse ancora metà ottobre, più che la terza settimana di autunno pareva la diciottesima d’estate e la gente ancora non sapeva se usare le bermuda o il piuminetto, altro che spiriti.

Passata quella notte da incubo, nemmeno il tempo di mangiare le caramelle evita scherzetto che era già un brulicare di fiocchi di neve, stelle filanti e alberi di Natale in salotto. Case così scintillanti che la dimora dei McCallister in «Mamma ho perso l’aereo», in confronto, era sobria.

Ora, magari aspettare da tradizione l’8 dicembre per entrare nel clima natalizio sarà troppo, ma lo è pure anticipare così i tempi. Lo chiamano rinnovamento, a me pare solo faccia rima con arretramento. Di valori. Le feste hanno quell’aria magica proprio perché sono ristrette nel tempo. Se divengono condizione perenne rischiano di diventare una noiosa abitudine.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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