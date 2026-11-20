L’intelligenza artificiale è già parte della quotidianità dei giovani, ma non vogliono diventarne dipendenti. La utilizzano, ne riconoscono le opportunità e desiderano comprenderne il funzionamento, senza rinunciare alla capacità di pensare e decidere autonomamente.
È il messaggio che emerge dall’indagine promossa da IM*CC (Intelligent Manufacturing Competence Center di Brescia) e Its Academy Machina Lonati in occasione di RobotIcA, nell’ambito dell’evento «Dare all’AI una Direzione» che si è tenuto nei giorni scorsi nell’aula magna dell’istituto.
L’indagine, realizzata attraverso la piattaforma NeosVoc, ha raccolto le risposte di oltre cento partecipanti all’evento. I risultati restituiscono uno spaccato inedito del rapporto con l’intelligenza artificiale, tra entusiasmo per le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e consapevolezza della necessità di mantenerne il controllo.
I risultati dell’indagine
Il primo dato fotografa una trasformazione già avvenuta: solo il 2% dei giovani dichiara di non utilizzare l’intelligenza artificiale per studiare, lavorare o prendere decisioni. Inoltre, il futuro viene guardato con fiducia: oltre il 60% degli intervistati considera AI e robotica soprattutto un’opportunità per migliorare le attività lavorative e ampliare le prospettive professionali.
La fiducia non è incondizionata. Oltre il 65% dei rispondenti esprime un orientamento favorevole ad affidarsi ai sistemi tecnologici, pur sottolineando la necessità di mantenere il controllo umano sulle decisioni. È il principio dello «human in the loop»: le macchine possono supportare le scelte, ma la responsabilità decisionale deve restare delle persone. Non sorprende, quindi, che le caratteristiche più richieste per fidarsi dell’AI siano la possibilità di verificarne i risultati e correggerne gli errori.
Una consapevolezza che riguarda anche l’informazione: oltre il 50% dichiara di verificare le notizie potenzialmente generate dall’AI confrontando più fonti. Un segnale di attenzione verso l’attendibilità dei contenuti, in un contesto nel quale distinguere ciò che è plausibile da ciò che è vero diventa sempre più importante.
Le competenze del futuro
Quali capacità faranno la differenza nel rapporto tra uomo e macchina? La risposta più frequente è la creatività, accanto al valore riconosciuto al pensiero critico e all’empatia.Competenze che acquistano centralità proprio mentre gli algoritmi diventano sempre più sofisticati. Ma il dato forse più interessante riguarda ciò che i giovani vorrebbero imparare: oltre il 40% indica la programmazione dei sistemi di intelligenza artificiale come competenza da approfondire a scuola. Non basta utilizzare gli strumenti: emerge il desiderio di comprenderli e contribuire alla loro costruzione. Un passaggio significativo, da semplici utilizzatori a potenziali protagonisti dell’innovazione.
L’apertura alla tecnologia resta però selettiva. I robot umanoidi sono accolti più favorevolmente in negozi, luoghi di lavoro e musei, mentre suscitano minore consenso in ambienti personali o educativi, come casa e scuola.
Ed è proprio sull’istruzione che emerge uno dei risultati più significativi: oltre l’85% dei partecipanti riconosce possibili rischi nell’introduzione dell’AI nelle attività scolastiche (per il 6% vede moltissimi rischi, per il 28% vede molti rischi, per il 52% vede alcuni rischi). In particolare, oltre il 65% delle risposte sui rischi si concentra sulla dipendenza tecnologica e sulla superficialità nell’apprendimento.
Un dato che, letto accanto alla diffusione dell’AI, rivela una tensione interessante: chi utilizza abitualmente questi strumenti ne riconosce anche le potenziali conseguenze e rischi. La questione non è soltanto quanto l’intelligenza artificiale possa facilitare lo studio, ma quanto possa incidere sulla capacità di ragionare, approfondire e costruire autonomamente conoscenza.
Studenti pragmatici ed ottimisti
L’AI sta già trasformando professioni, industrie e creatività: i giovani dovranno non solo usarla, ma saperla orientare. Dalla survey realizzata per RobotIcA emerge una generazione di giovani che guarda all’intelligenza artificiale con fiducia, ma vuole mantenerne il controllo. Ad interpretare per noi i risultati è Alice Melpignano, Ceo e co-founder di NeosVoc (la piattaforma italiana di Voice of Customer e ricerca di mercato basata sull’AI e nata all’interno del gruppo Neosperience) metodologa ed esperta di ricerca sociale, analisi dei dati e innovazione tecnologica, nonché Consigliera Nazionale di Assintel Confcommercio.
«Dalla survey emerge un quadro di ottimismo pragmatico, con l’umano che vuole restare al comando», osserva Melpignano, evidenziando come gli studenti dell’Its Machina Lonati riconoscano nell’AI un’opportunità professionale senza voler rinunciare al controllo delle decisioni. «In un mercato del lavoro che sposta sempre di più l’attenzione sulla ricerca delle cosiddette Soft Skills, gli studenti che hanno partecipato all’indagine riconoscono nella creatività, nel pensiero critico e nell’empatia quelle competenze fondamentali che faranno la differenza nei nuovi equilibri tra uomo e macchina».
La sfida, sottolinea Melpignano, riguarda soprattutto la formazione: «Per docenti e formatori, questa è una sfida educativa centrale: trasformare la familiarità con la tecnologia in capacità critica e responsabilità».
È questa la chiave di lettura dell’indagine: una comunità formativa aperta all’innovazione, ma consapevole che l’autonomia di giudizio non può essere delegata agli algoritmi.
I dati raccolti nel corso dell’incontro raccontano una sfida che va oltre la tecnologia: imparare non soltanto a usare l’AI, ma a comprenderla, verificarla e governarla. Perché il futuro non sarà definito soltanto da ciò che le macchine sapranno fare, ma dalla capacità delle persone di scegliere dove portarle.
«Dare all’AI una direzione» è l’evento organizzato da IM*CC e ITS Machina Lonati. A guidare il confronto è stato l’avvocato Federico Vincenzi, che ha proposto un’«alleanza di sguardi» tra generazioni, unendo esperienza e immaginazione senza accettare passivamente le risposte delle macchine. Francesco Buffoli, vice president & Ceo di Buffoli Transfer, ha mostrato come meccanica, elettronica, software e robotica stiano ridisegnando la fabbrica; Sergio Venturetti, Ceo di Evoluzione Telematica; Francesco Francesconi, Ceo di CloudBits, ha guardato alle professioni ancora da inventare e alle opportunità aperte; Matteo Linotto, consigliere delegato di Neosperience, ha illustrato sistemi esperti per configurare impianti industriali, assistenti conversazionali in sanità e gemelli digitali; Nicola Mondinelli, Ceo di Scao, ha ricordato che l’accesso a strumenti potenti non equivale automaticamente a competenza; infine di Paolo Rizzetti, direttore di ITS Academy Machina Lonati.