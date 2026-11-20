L’intelligenza artificiale entra nelle fabbriche, modifica i processi produttivi, organizza le attività e in futuro potrebbe arrivare a incidere sui turni e sulle prestazioni. Una trasformazione che apre opportunità importanti, ma solleva anche domande nel sindacato: chi governa gli algoritmi e, soprattutto, nell’interesse di chi?
«Un algoritmo non conosce la fatica di un turno, né possiede l’esperienza e l’intuizione di chi lavora: sono le scelte umane a determinare gli effetti della tecnologia», osserva Stefano Olivari, segretario della Fim Cisl Brescia. La sfida, dunque, non è fermare l’innovazione, ma fare in modo che il progresso tecnologico migliori anche la qualità del lavoro. «Prima di introdurre l’IA occorre discutere obiettivi, dati, mansioni, rischi e opportunità». Perché l’intelligenza artificiale, nella visione di Olivari, ha bisogno anche della partecipazione di chi ogni giorno lavora nelle imprese.
Olivari, chi deve governare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale?
Il futuro del lavoro si decide non solo nei consigli di amministrazione, ma anche nelle aziende e nella società civile, tra persone libere e consapevoli. Sono in gioco investimenti enormi e poteri monopolistici, ma la storia si scrive nelle comunità e nei luoghi di lavoro. È responsabilità di tutte le parti sociali gestire il cambiamento tutelando e promuovendo le persone, con un approccio umanistico all’innovazione.
Quali opportunità e quali rischi vede nell’introduzione dell’IA nelle fabbriche?
Può prevenire guasti, alleggerire il lavoro e aumentare la sicurezza. Ma attenzione, può anche decidere turni, misurare prestazioni e influenzare carriere e retribuzioni. Gli ingranaggi che trascinavano Charlie Chaplin in "Tempi moderni" oggi potrebbero essere gli algoritmi: strumenti utili alla produzione, ma rischiosi per le persone se non governati. Per questo la tecnologia non può essere considerata neutrale.
Come si traduce questa impostazione nell’azione sindacale?
Il Manifesto Fim Cisl nazionale per il governo dell’IA, presentato dalla Fim Lombardia, chiede conoscenza preventiva dei sistemi, criteri trasparenti, tutela dei dati, verifiche umane, decisioni contestabili e formazione continua. Per la Fim di Brescia la partecipazione deve partire dall’organizzazione del lavoro, dove gli effetti dell’innovazione si manifestano ogni giorno. Stiamo promuovendo commissioni paritetiche aziendali, di natura esclusivamente consultiva, con rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in pari numero. Possono diventare uno strumento per accompagnare e governare il cambiamento.
Qual è il coinvolgimento che chiedete alle imprese?
Prima di introdurre l’intelligenza artificiale occorre discutere obiettivi, dati, mansioni, rischi e opportunità. Coinvolgere chi lavora fin dall’inizio, attraverso percorsi organizzati ed efficaci, aiuta a individuare i problemi e a proporre soluzioni condivise. Questo senza confondere i ruoli: ai delegati sindacali spetta contrattare gli effetti su diritti, retribuzioni, professionalità e organizzazione del lavoro. Sul territorio stiamo promuovendo questi percorsi, ma al momento le esperienze operative sono ancora poche.
Come si possono distribuire i benefici dell’innovazione?
Se la tecnologia aumenta la produttività, i benefici devono essere condivisi attraverso più formazione, riconoscimento delle competenze, retribuzioni più giuste e, dove possibile, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Altrimenti crescerà la distanza tra chi decide e chi subisce, tra chi si arricchisce e chi torna a sentirsi un semplice strumento nelle mani della tecnologia.
Quale modello immagina per il futuro?
Un "algoritmo sociale del bene comune". Dovremmo chiederci, per ogni scelta, chi ne trae vantaggio, chi rischia di restare indietro e come correggere eventuali ingiustizie. Servono formazione continua, sostegno alle piccole e medie imprese e istituzioni capaci di favorire la collaborazione tra pubblico e privato. Processi di emarginazione rischiano di togliere alle persone la possibilità di costruire il proprio futuro, alimentando anche paura e precarietà.
La partecipazione esclude il conflitto tra impresa e sindacato?
Assolutamente no. Conoscere, anticipare, proporre, contrattare: la partecipazione lascia spazio anche al conflitto, che può diventare generativo quando impresa e sindacato riconoscono i bisogni reciproci e trovano accordi capaci di migliorare il lavoro. Il progresso, in definitiva, si misurerà anche da quante persone potranno contribuire alle decisioni che le riguardano.