Fino a pochi anni fa parlare di robot umanoidi nelle fabbriche poteva sembrare uno scenario futuristico. Oggi non è più così. L’accelerazione dell’intelligenza artificiale sta portando le sue capacità dentro il mondo fisico. Siamo nel terreno della Physical AI: sistemi in grado non soltanto di elaborare informazioni, ma di percepire ciò che li circonda, muoversi, interagire con l’ambiente e adattare il proprio comportamento. Gli umanoidi sono probabilmente la rappresentazione più immediata, e anche più affascinante, di questo cambiamento.
Ma proprio per questo dobbiamo evitare di fermarci alla spettacolarità della tecnologia. La domanda interessante, per un territorio manifatturiero come Brescia, non è quanto un robot possa somigliare a una persona. È quanto possa essere utile alle persone e alle imprese. La Physical AI potrebbe intervenire dove l’automazione tradizionale incontra maggiori difficoltà: ambienti pensati per l’uomo, attività variabili, operazioni fisicamente gravose o ripetitive, contesti nei quali flessibilità e capacità di adattamento diventano determinanti. Siamo però di fronte a tecnologie che devono dimostrare sul campo affidabilità, sicurezza, autonomia e sostenibilità economica. Per questo servono curiosità e coraggio, ma anche pragmatismo. Un umanoide non crea valore perché riesce a camminare, afferrare un oggetto o imparare un movimento, ma se riesce a inserirsi efficacemente in un processo produttivo, migliorandolo. Ed è qui che emerge quello che considero il punto centrale: l’avanzamento della Physical AI non riduce l’importanza del fattore umano. La aumenta.
Più affideremo alle macchine attività operative, più diventeranno preziose quelle capacità che fanno la differenza nelle nostre imprese: esperienza, creatività, responsabilità, relazione, conoscenza dei processi e capacità di giudizio. Il futuro della fabbrica, quindi, non dovrebbe essere raccontato attraverso la contrapposizione fra uomo e macchina. Dovremmo invece chiederci come costruire una nuova collaborazione tra persone e sistemi intelligenti. Non persone che competono con gli umanoidi, ma umanoidi che permettono alle persone di lavorare meglio, concentrandosi sulle attività dove competenza, decisione e responsabilità generano maggiore valore. Per Brescia questa sfida assume un significato particolare.
Disponiamo di un patrimonio industriale fatto di meccanica, automazione, componentistica, sensoristica, software e conoscenza dei processi produttivi. Abbiamo le caratteristiche per essere non solo utilizzatori della Physical AI, ma protagonisti del suo sviluppo e applicazione industriale. Per farlo dovremo mettere maggiormente in relazione imprese, università, centri di ricerca, sistema della formazione, costruendo quell’ecosistema al quale stiamo lavorando anche attraverso Bind. La Physical AI sarà una sfida tecnologica. Ma, prima ancora, sarà una sfida profondamente umana.
*Vicepresidente di Confindustria Brescia