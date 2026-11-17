I robot ci ruberanno il lavoro o ci aiuteranno a fare quello che oggi non riusciamo a fare? E se vi dicessimo che a Brescia, mentre parliamo di fabbriche del futuro, c'è già chi sta insegnando agli umanoidi a lavorare? È da qui che comincia il viaggio dei videopodcast di RobotIcA nella Physical AI: l'intelligenza artificiale che esce dagli schermi di un computer, ed entra nelle macchine e trasforma la manifattura. Le puntate si possono vedere sul canale YouTube del Giornale di Brescia.
Nella prima puntata entreremo nelle stanze di Gulliver di via Orzinuovi: qui i tecnici stanno allenando umanoidi e quadrupedi a svolgere attività concrete. A spiegarci tutto è Stefano Capoferri, amministratore delegato della software house bresciana che vanta clienti importanti: tra gli altri Fastweb, Vodafone, Sorgenia, Lucchini Rs ed una filiale in Lussemburgo.
La scommessa di Gulliver parte da Brescia, ma guarda a un mercato internazionale. La Physical AI. La domanda, per le aziende, non è solo quando arriveranno i robot umanoidi nelle fabbriche. È capire che cosa potranno fare, quali problemi risolveranno e chi sarà capace di insegnarglielo.