«Ha sempre fatto caldo»: storie, dati e tecnologia contro l’ideologia

Quando si parla di cambiamento climatico e di sostenibilità le opinioni hanno un valore, ma la scienza e le esperienze concrete ne hanno ancora di più

Stefano Martinelli Giornalista 15 luglio 2026 2 ' di lettura

Il Polo Nord Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti sostenibilitàCaleidoscopioimpresecambiamento climatico Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...