Ha sempre fatto così caldo a Brescia? No, e lo dicono i dati

Non è più una questione di estate torrida o di una singola ondata di calore passeggera. I dati europei che misurano le temperature certificano che è in atto un cambiamento strutturale: il termometro ordinario su cui si sono basati l'agricoltura, le abitudini invernali, le vacanze e la gestione idrica, insomma, la quotidianità, è scivolato stabilmente verso l'alto. Negli ultimi venticinque anni la nostra provincia ha subito un riscaldamento cronico e diffuso che non ha risparmiato alcun comune, dalla Bassa all'Adamello.
Un impatto che non va immaginato a compartimenti stagni: sebbene la complessa orografia del territorio attenui leggermente la calura man mano che si sale di quota, la «febbre» che viaggia quasi alla stessa velocità in tutta la provincia è pressoché omogenea, e solleva preoccupazioni sul futuro delle nostre valli.
I dati Copernicus (e i loro limiti)
Per mappare l'evoluzione termica del territorio bresciano il riferimento è il dataset europeo Copernicus ERA5-Land, uno dei sistemi di rianalisi climatica più avanzati al mondo. Questo strumento non si basa sulle tradizionali centraline meteo al suolo – che sul territorio provinciale sono numericamente limitate e non coprirebbero in modo uniforme i 205 comuni –, ma elabora tantissimi dati satellitari e storici combinandoli con modelli matematici.
Questo approccio, pur essendo il più solido a livello globale, si scontra con limiti intrinseci quando viene calato su scala locale, specialmente in un territorio dall'orografia variabile come quello di Brescia.
Il modello Copernicus ragiona infatti per celle geometriche, ovvero quadrati di territorio di 9 chilometri per 9.
All'interno di ciascun pixel, il sistema calcola un'unica temperatura media riferita alla quota media teorica di quell'area a due metri dal suolo.
Quando si tenta di sovrapporre questa griglia geometrica ai confini politici e frastagliati dei comuni montani, nascono inevitabili paradossi: paesi situati nella stessa valle e a pochi chilometri di distanza possono vedersi assegnati indici di riscaldamento molto diversi solo perché i rispettivi municipi ricadono in celle adiacenti con quote medie differenti. Per superare questa barriera metodologica ed evitare rappresentazioni distorte a macchia di leopardo, il territorio è stato aggregato in cinque macro-aree geografiche omogenee basate sulle coordinate geografiche reali dei centri urbani. Solo così la griglia da 81 chilometri quadrati è diventata un modello leggibile e coerente.
Le sfumature dalla pianura alle quote alpine
Il cuore della ricerca risiede nel confronto tra due medie trentennali strutturali: la climatologia storica di riferimento (1961-1990) e il profilo termico del nuovo millennio (2001-2025). Il risultato è un aumento netto, secco e diffuso che oscilla, a seconda della zona, tra un minimo di +1,28° e un massimo di +1,58°.
La forbice complessiva è di soli 30 centesimi di grado: una variazione minima che non deve portare a focalizzarsi sui confini netti interni alle mappe – dove il passaggio cromatico rischia di esasperare graficamente le differenze –, ma a guardare l'insieme. Il dato fondamentale è che gran parte territorio bresciano ha ormai superato la soglia critica di un grado e mezzo di riscaldamento rispetto all'era pre-industriale che l’Accordo di Parigi sul clima del 2015 aveva fissato come limite massimo per contenere il riscaldamento globale.
I cinque volti territoriali emersi dai blocchi 9x9 km sono quindi aree geografiche per orientarsi, più e non vere e proprie barriere climatiche.
Il valore massimo si registra nella pianura bresciana (+1,58°), dove la conformazione padana fa da stufa naturale, seguita a ruota dal distretto di Garda e Val Sabbia (+1,52°), dove il lago mitiga l'inverno ma trattiene calore in estate. Salendo lungo l'asse della Val Trompia (+1,46°) e muovendosi verso la Media Val Camonica e il Sebino (+1,41°), il gradiente termico scende impercettibilmente di pochi centesimi di grado alla volta, fino a toccare il livello più basso nell'Alta Val Camonica e sulle vette alpine (+1,28°).
Non bisogna farsi ingannare dal colore più chiaro sulle cime: anche se qui l'aumento è inferiore rispetto alla pianura, in alta quota questa frazione di grado in più è una lama a doppio taglio che accelera la fusione dei ghiacciai dell'Adamello e spinge le specie vegetali a migrare verso l'alto.
L'eccezionalità dei «sintomi acuti» di aprile e giugno
Se la dinamica dei venticinque anni descrive una malattia cronica di fondo, i dati mese per mese di questo 2026 rappresentano i suoi sintomi acuti. Il confronto diretto tra i singoli mesi di quest'anno e la vecchia media 1961-1990 evidenzia anomalie termiche mensili brutali, con picchi che hanno visto l'intero territorio viaggiare stabilmente sopra i livelli storici.
L'eccezionalità dell'anno in corso emerge in modo lampante dall'analisi di due mesi specifici, aprile e giugno. Ad aprile 2026 la colonnina di mercurio ha registrato un'impennata media provinciale di ben +4,15° rispetto alla climatologia storica, con punte massime che hanno toccato i +5° in alcune località montane. Giugno non è stato da meno (i dati arrivano al 29), confermandosi un mese rovente: lo scostamento medio dalla norma storica è stato di +5,1°, con picchi di anomalia arrivati fino a +5,8°nella Bassa e nell'alto Garda.
Dal punto di vista della scienza del clima è fondamentale ribadire che un singolo mese o una singola stagione calda appartengono alla variabilità meteorologica e non costituiscono da soli un nuovo trend climatico stabilizzato.
Tuttavia, questo 2026 entra a pieno titolo nella lista degli anni eccezionali, richiamando alla mente la storica estate del 2003. Questi mesi asfissianti non vanno considerati come eventi isolati e slegati dal contesto, ma come le manifestazioni acute di quel riscaldamento di fondo che le mappe climatologiche mostrano chiaramente. La provincia di Brescia sta sperimentando oggi, sotto forma di emergenza meteo, quello che i modelli scientifici indicano come il clima ordinario dei prossimi decenni.