Il peso fisico dei dati: la Lombardia prova a governare i data center

I dati sono estremamente pesanti, nel senso più fisico e letterale del termine. Dietro a un output, sia esso una risposta di un’agente AI o un salvataggio su un cloud, ci sono infatti calcoli e operazioni. E questi sono fatti di cemento, acciaio, acqua, energia. Tutto però ci sembra leggero. Qualche dato per confutare questa affermazione.

Leggi anche L’insostenibile consumo energetico dell’intelligenza artificiale Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) nel 2024 i data center hanno consumato l’1,45% dell’elettricità mondiale, consumo che entro il 2030 potrebbe essere raddoppiato spinto in primis dall’intelligenza artificiale. Ma, come detto, la rivoluzione digitale non vive fuori dal mondo fisico, poiché ogni centro di calcolo richiede spazio, potenza, raffreddamento e connessioni. Dove quindi mettere tutta questa pesantezza? La Lombardia in questo senso ha per prima in Italia provato a rispondere, con una legge regionale pensata appositamente per regolamentare i data center.