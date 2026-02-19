Brescia carbon free: A2A premiata negli Stati Uniti

Il teleriscaldamento di Brescia si conferma un modello di transizione energetica, non solo per l’Italia ma anche per il resto del mondo. A2A ha infatti ricevuto il «Certificato di merito» ai Global district energy climate awards – si sono svolti a Washington negli Usa – per il percorso di decarbonizzazione del sistema cittadino, riconosciuto come uno dei più avanzati a livello internazionale per innovazione, circolarità e capacità di integrare molteplici fonti di calore rinnovabile e di recupero.

Energia di recupero

Oggi l’83% del calore immesso in rete proviene infatti da energie rinnovabili o da recupero. Spiccano in questo senso i progetti di recupero di energia termica altrimenti dispersa dalle acciaierie Ori Martin e Alfa Acciai. I risultati ambientali di tale strategia sono rilevanti: rispetto al 2016 le emissioni di CO2 si sono ridotte del 73%, quelle di ossidi di azoto del 92% e quelle di biossido di zolfo sono state addirittura azzerate, facendo del teleriscaldamento uno dei pilastri della politica climatica di Brescia.

Ma il riconoscimento internazionale tiene conto anche delle nuove frontiere già avviate da A2A, a partire dal recupero di calore dai data center. Nel giugno scorso è stato infatti inaugurato nella centrale Lamarmora il progetto pilota sviluppato con il partner tecnologico francese Qarnot: grazie al raffreddamento a liquido dei server, il sistema sarà in grado, a regime, di fornire calore a 1.350 appartamenti, evitando l’emissione di oltre 3.500 tonnellate di CO2 – l’equivalente dell’anidride carbonica assorbita da 22.000 alberi in un anno.

«Per oltre cinquant’anni abbiamo lavorato per costruire un sistema energetico solido, innovativo e sostenibile per la città di Brescia – ha commentato Luca Rigoni, amministratore delegato di A2A Calore e Servizi –. Questo riconoscimento conferma la validità del percorso intrapreso e ci incoraggia a continuare a integrare nuove fonti rinnovabili e di recupero, come il calore dai data center, per contribuire al futuro decarbonizzato della città».