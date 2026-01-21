Nuove tecnologie e geopolitica: il petrolio resta «un dono di Dio»

Potrebbe apparire strano ma non tanti anni fa girava nella vulgata comune una voce: le riserve di petrolio globali si stanno esaurendo. Al di là del falso mito, perché di tale si tratta, dietro a questa affermazione si celava un’idea e cioè che bisognasse trovare soluzioni alternative sia in ambito energetico sia di prodotto (i derivati petrolchimici sono infatti onnipresenti nelle nostre vite). Questa tendenza ha dato il via alla trasformazione ambientale e al boom delle rinnovabili, una corsa che, pur continuando, si trova di fronte a una dura realtà: il petrolio non sparirà dall’orizzonte.

Per economisti ed esperti di geopolitica – e qui ci torneremo – questa appare una banalità. Eppure si è cullato per anni il sogno di un mondo più verde, un’utopia che si è scontrata con la realtà. L’oro nero è e continuerà ad essere un asset energetico, economico e strategico. Non serve guardare molto lontano per capirlo. Le vicissitudini geopolitiche che stiamo vivendo, l’ultima in Venezuela, ne sono un chiaro specchio.

E un riflesso ne sono anche due delle ultime Conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, quella del 2023 negli Emirati Arabi Uniti e la successiva del 2024 in Azerbaigian, dove nero su bianco è stato che dal petrolio, «un dono di Dio» secondo il presidente azero Ilham Aliyev, non si può ancora, e forse mai si potrà, prescindere.

A ciò si aggiungano le sempre più raffinate tecniche di estrazione, vedasi la frantumazione idraulica nota come fracking, e le tecnologie che a queste si accompagnano. L’era del petrolio non è quindi al tramonto, al massimo è in una fase di trasformazione, mentre il suo peso geostrategico continua a essere enorme. E di ciò bisogna essere ben consapevoli quando ci si batte giustamente per un Pianeta un po’ meno nero e un po’ più verde.