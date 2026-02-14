Nasce il Club Deal Brescia, per innovare con startup e spin-off

L’innovazione resta un imperativo categorico per il territorio bresciano, alla ricerca di soluzioni sempre nuove per trasformare un comparto industriale che vuole continuare ad essere competitivo. Ecco perché puntare sulle startup risulta quanto mai strategico, anche perché sono solamente 226 a Brescia (si posiziona 22esima a livello nazionale per valori assoluti e 28esima per incidenza ogni 100.000 abitanti),

Nasce con questo spirito Club Deal Brescia, un nuovo network pensato e sviluppato per mettere in relazione tra loro startup, spin-off universitari, imprese e investitori qualificati, creando un canale strutturato tra ricerca, capitale privato e sviluppo industriale. La realtà, coordinata da Csmt Innovation Hub, integra capitali, competenze e relazioni per accompagnare progetti ad alto contenuto tecnologico verso la crescita e l’industrializzazione. E al fianco di startup e spin-off ci sarà un team di business angel composto da imprenditori, manager e professionisti.

Convergenza

Un network del quale fanno parte Confindustria Brescia, Invitalia, Scientifica Lab, Eureka venture sgr, InnovUp, Bsup-Brescia Startup, e che pare strizzare l’occhio al Brescia innovation district. Ormai ai blocchi di partenza, il BinD per sua natura – è stato pensato per essere un polo d’eccellenza in grado di stimolare l’innovazione – intreccia tanti dei temi che per il Club Deal sono stati scelti come prioritari.

Non c’è ancora nulla di certo sulla possibile collaborazione tra le due realtà ma l’ipotesi è supponibile, anche perché Csmt e InnexHub in modo coordinato saranno braccio operativo del BinD. Senza contare che l’associazione imprenditoriale di via Cefalonia è tra i soci fondatori del Brescia innovation district.

Alle 18

Ma andiamo per gradi. La presentazione ufficiale del Club è prevista mercoledì 25 febbraio alle 18 nella sede di Csmt in via Branze 45 a Brescia. Dopo l’apertura affidata al presidente dell’Innovation Hub Daniele Peli, sono previste due tavole rotonde: «Sinergie per attrarre investimenti e innovazione: dalle idee alla rete» (relatori Massimo Calzoni di Invitalia, Salvatore Majorana, direttore Kilometro Rosso e presidente Iasp, e Giordano Apostoli, presidente di Cna Brescia) e «Capitali, idee, persone: l’incontro che genera impresa» (con Ludovico Anania di Sorean, Gianni Anania di Tesi Group e Sorean, Giuseppe Bellandi di Giulia Holding e Marco Maddiona, fondatore di Crono e di Brescia Startup).

La presentazione vera e propria del Club Deal Brescia verrà invece affidata al direttore generale di Csmt Gabriele Zanetti. In programma anche l’intervento di tre startup: Adaptronics, Artiness e Rilemo.