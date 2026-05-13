I luoghi smaterializzati ai tempi del cloud e il paradosso dell’esserci

Una delle più grandi illusioni del digitale è stata farci credere che lo spazio non contasse più. Che bastassero una connessione stabile e una piattaforma ben disegnata per sostituire tutto il resto: uffici, piazze, aule, fabbriche, negozi, fiere. Per qualche anno abbiamo pensato che il futuro fosse una progressiva smaterializzazione della vita , vuoi anche non voluti accadimenti come la pandemia. Poi ci siamo accorti che senza luoghi non sparivano solo i metri quadrati. Spariva anche la fiducia.

Certo, lo smart working , le riunioni online, l’e-commerce e i servizi digitali hanno reso più efficiente una quota enorme delle nostre giornate. Un progresso notevole testimoniato anche da Eurostat: nel 2024 il 52,9% delle imprese europee con almeno 10 addetti ha tenuto riunioni online. In Italia invece l’Istat ha rilevato che il 76,9% delle aziende sopra i 10 dipendenti consente l’accesso da remoto a posta, documenti o software aziendali.

Leggi anche Il luddismo digitale come risposta alla paura di essere sostituiti

La distanza è perciò entrata nei processi produttivi ed è destinata a restarci. Ma proprio questa normalità spinge a una domanda: se tutto può accadere ovunque perché dovremmo ancora andare da qualche parte? Forse perché i luoghi non sono solamente dei contenitori ma servono a produrre senso. Un ufficio non è unicamente un insieme di scrivanie, così come una scuola non è solo un edificio dove si trasferiscono nozioni e un centro storico non è una sequenza di negozi. I luoghi sono incontro, rendono visibili le comunità, trasformano presenze individuali in appartenenza collettiva. Ed è proprio qui che il digitale mostra uno dei suoi paradossi.

Più aumenta la possibilità di fare a meno dei luoghi più cresce il bisogno di luoghi che valgano davvero. Posti che non sono più gli stessi del passato e che non devono essere rimpianti. Che siano zone, aree, località – chiamiamole come preferiamo – nel futuro serviranno queste infrastrutture della fiducia, luoghi che forse meritano il nostro ritorno.