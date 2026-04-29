Il luddismo digitale come risposta alla paura di essere sostituiti

Con la strapotenza tecnologica, dall’automazione spinta fino all’intelligenza artificiale, il timore di una «perdita» è di nuovo un sentimento diffuso. Rispetto al passato però ciò che le persone sentono sfuggire al loro controllo non è solamente il lavoro ma anche un più generale, ma contemporaneamente intimo, senso di protagonismo nella realtà. La spersonalizzazione, in un mondo dove l’individualismo trionfa anche grazie ai social, è il grande nemico del nostro tempo. Ecco perché dai club newyorkesi ai corsi di digital detox, il rifiuto del digitale è sperimentato come forma di resistenza.

Tutto bello, e condivisibile da molti punti di vista, ma resta sempre un problema. Estraniarsi dal mondo è il vero mondo per riuscire a migliorarlo? Forse il punto non è spegnere le macchine, ma evitare che siano loro, silenziosamente, a spegnere noi. Perché il rischio non è la tecnologia in sé, ma la rinuncia a governarla. Disconnettersi può essere un gesto di consapevolezza, persino di resistenza; ma se diventa fuga, rischia di trasformarsi in un’altra illusione.