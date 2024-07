A Milano due camune organizzano i «Book a Book» senza cellulare

Ci sono due camune, Monica Bormetti e Stefania Clementi, dietro al successo dei Book a Book Party - Reading & Digital Detox, appuntamenti che, insieme a Monica Zanaga, hanno promosso in questi mesi a Milano. Fra le prime ad importare dagli Usa un trend che fa bene alla mente, ma anche al corpo, da primavera fanno registrare il tutto esaurito nei locali del capoluogo.

«Nel mio gruppo WhatsApp che si occupa di benessere digitale e digital detox - ci racconta Monica Bormetti, psicologa ed esperta di cultura digitale - ho condiviso ad aprile la notizia dei reading party. Così insieme a Stefania Clementi, con cui organizzo ritiri di yoga e digital detox, e Monica Zanaga abbiamo deciso di proporre una prima serata. Una sorta di esperimento che si è rivelato subito un successo: l’evento su Eventbrite ha registrato subito il sold out».

I Book a Book Party - Reading & Digital Detox sono diventati appuntamento fisso a Milano: «Abbiamo scelto i locali per far vivere in modo diverso spazi deputati alla socialità, in un mondo in cui le persone fanno sempre più fatica ad essere connesse fra loro. Per questo le nostre serate sono composte da due momenti: quello del silenzio, in cui ci si concentra sulla lettura; e quello della socializzazione, dove si chiacchiera e ci si conosce. E per aiutare a superare la timidezza ci siamo inventate una versione letteraria di Taboo»

Altra chicca sono i segnalibri dove i partecipanti consigliano un libro del cuore: a fine serata vengono pescati e scambiati. Un libro per un libro. Per tutti.