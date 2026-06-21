Ivory, il social che valuta competenze e merito più dei like

C’è una domanda che il capitalismo digitale degli ultimi vent’anni ha lasciato ai margini, per questioni strettamente tecniche ma anche per mera scelta: tutte le opinioni valgono davvero allo stesso modo? A questa risposta ha provato a rispondere Ivory, nuovo social network italiano sviluppato a partire non da una nuova funzione o dalla rincorsa alla viralità, ma dall’idea che nello spazio pubblico online la competenza possa tornare a essere un criterio economico, reputazionale e tecnologico. Una moneta diversa dai like, meno immediata, più difficile da scalare ma potenzialmente più solida.
Cos’è
La piattaforma, sviluppata dalla startup innovativa da Ivory srl con sede a Benevento, si presenta come un «social network europeo e made in Italy» fondato sulla verifica delle credenziali degli utenti. Il progetto è stato ideato da Adam Nettles, statunitense trasferitosi in Italia dieci anni fa, insieme al cofondatore Uel Bertin.
Il percorso di ingresso nel mercato è stato graduale: «soft launch» a fine marzo, apertura più ampia al pubblico ad aprile, disponibilità su Apple App Store a giugno. Ma il punto industriale non è tanto il calendario. È il tentativo di entrare in un mercato dominato da piattaforme globali proponendo una logica opposta: non massimizzare il tempo trascorso online, bensì ordinare i contenuti in base all’affidabilità di chi li produce.
«Ivory è una nuova piattaforma italiana di social media, Gdpr compliant fin dalla sua progettazione, costruita attorno a un’idea semplice ma sempre più rara: la competenza ha valore nel dibattito pubblico – afferma Nettles –. Il modello attuale dei social media, in cui tutte le opinioni vengono trattate allo stesso modo, ha generato problemi evidenti, che vanno dalla salute mentale individuale fino alle relazioni tra Stati».
L’algoritmo della reputazione
Il cuore di Ivory è un algoritmo proprietario che verifica identità, titoli e competenze. Gli utenti possono caricare documenti, curricula, pubblicazioni e qualifiche accademiche o professionali. La piattaforma li utilizza per costruire un sistema dinamico di reputazione che incide sulla visibilità dei contenuti.
Su Ivory quindi, stando alle intenzioni degli sviluppatori, non conta soltanto quanto un post viene commentato, condiviso o premiato con un’interazione. Conta chi lo scrive, quale competenza dichiara e in che modo quella competenza viene verificata. Gli account non certificati possono infatti accedere solo in modalità limitata, prevalentemente per la consultazione, mentre l’interazione piena passa dalla validazione dell’identità.
Una delle promesse è infatti quella di ridurre bot, anonimato aggressivo e rumore informativo «senza ricorrere alla censura preventiva. Ivory affronta il problema della disinformazione non attraverso la censura, ma introducendo un modello di creazione dei contenuti basato sulle credenziali» sostiene Nettles. Chiunque può iscriversi, ma chi dimostra competenze specifiche ottiene un peso maggiore all’interno delle aree tematiche pertinenti. È una scelta tecnica ma anche politica, nel tentativo di ridefinire il principio di uguaglianza nello spazio digitale: tutti possono parlare, ma l’amplificazione si ottiene attraverso il merito.
Le Towers
La piattaforma è organizzata attorno alle «Ivory Towers», ambienti tematici dedicati a discipline e comunità di interesse. Ci sono poi spazi più accademici, le «Academic Towers», pensati per la ricerca, e aree aperte dedicate a temi come tecnologia, finanza, salute, cultura, design e altri ambiti professionali o sociali.
Nelle Academic Towers il funzionamento si ispira alla peer review scientifica. Gli utenti possono pubblicare saggi, abstract o contributi di ricerca, sottoponendoli alla valutazione di revisori competenti. Il modello prevede anche forme di compensazione per chi svolge l’attività di revisione, tramite crediti interni o compensi economici. La piattaforma punta così a inserirsi in una filiera molto più ampia del semplice social networking: quella della produzione e circolazione del sapere.
Nettles rivendica questa ambizione: «Ivory richiama simbolicamente la “torre d’avorio” come spazio di eccellenza e pensiero critico, offrendo al mondo accademico una vetrina autorevole per i propri saggi». Il progetto, aggiunge, punta anche a collegare «l’accademia ai fondi per progetti di ricerca e innovazione, creando un ponte concreto tra idee e risorse». È qui che Ivory prova a spostarsi dal terreno della comunicazione a quello dell’infrastruttura. Non solo un luogo dove discutere, ma uno spazio in cui misurare reputazione, valutare contributi e, potenzialmente, generare transazioni legate alla conoscenza.
Modello di business
Sul piano economico Ivory dichiara di basarsi sulla pubblicità mirata ma con limiti diversi rispetto alle grandi piattaforme statunitensi: niente misurazione del tempo trascorso sulla piattaforma e niente condivisione dei dati con terze parti, secondo quanto indicato dall’azienda. La conformità al Gdpr viene presentata come elemento progettuale, non come adeguamento successivo.
È una posizione coerente con il posizionamento europeo del progetto. Ma anche una sfida, non certo facile e che, almeno in prima battuta, potrebbe portare a margini di monetizzazione potenzialmente più stretti. Perché il mercato pubblicitario digitale è costruito proprio sull’ottimizzazione continua dell’attenzione: permanenza, frequenza, interazioni, profilazione.
L’altra linea di ricavo dovrebbe arrivare dal mondo accademico: pubblicazione e diffusione di articoli scientifici, revisione retribuita, servizi legati alla reputazione professionale e alla circolazione dei contenuti qualificati. Scelta che potrebbe scontrarsi con tre aspetti centrali nel settore e cioè massa critica, autorevolezza e fiducia. Tre asset che non si comprano ma si accumulano lentamente.
Il rischio elitarismo
Il principale punto critico però è di natura politica. Un social che premia le competenze rischia di essere percepito come elitario. Il nome stesso che richiama la «torre d’avorio», in senso figurato un luogo isolato dal mondo, non aiuta. Ma per i fondatori il significato del simbolo è ribaltata dall’applicazione pratica. Le Towers sono pensate per consentire anche agli utenti non accademici di costruire credibilità attraverso contributi, interazioni e valutazioni. Il sistema di badge dovrebbe premiare la qualità nel tempo, offrendo spazio anche a chi non parte da un titolo formale ma dimostra conoscenza, metodo e capacità argomentativa.
Il confine tuttavia resta sottile. Da un lato c’è la necessità di arginare disinformazione e contenuti costruiti solo per generare reazioni, dall’altro c’è il rischio di trasformare la competenza in una barriera d’ingresso, soprattutto in ambiti dove il sapere non coincide sempre con un certificato. Per Ivory la partita vera sarà proprio questa: dimostrare che la reputazione può essere misurata senza irrigidirsi in gerarchia.
Scommessa europea
Oltre a tutto ciò il progetto arriva in un momento in cui l’Europa discute sempre più spesso di sovranità digitale, piattaforme, dipendenza tecnologica e regole per l’intelligenza artificiale. In questo contesto Ivory prova a inserirsi come risposta di mercato a un problema pubblico: la qualità dell’informazione online, con la promessa di un ambiente più sano, meno tossico e più consapevole.
Per i creatori di Ivory questo Sacro Graal è raggiungibile attraverso l’impianto stesso della piattaforma: competenze certificate, contenuti ordinati per affidabilità, logiche di peer review, monetizzazione meno aggressiva dell’attenzione. Elementi che possono attirare accademici, professionisti, ricercatori, giornalisti, studenti e lettori interessati a un ecosistema meno caotico. Ma che dovranno convivere con un dato brutale: i social crescono quando sono semplici, immediati e popolati.
Ma Ivory non ha la pretesa di sostituire Facebook, Instagram, TikTok o Linkedin, bensì quella di costruire un luogo digitale in cui la visibilità non sia il premio per chi alza di più la voce. E nell’economia dell’algoritmo lo sforzo meritocratico è un buon punto messo a segno.