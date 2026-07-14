Energia, dal 2021 l’Italia ha risparmiato quanto due grandi Regioni

L’Italia accelera sull’efficienza energetica ma il rallentamento degli incentivi comincia a pesare. Tra il 2021 e il 2025 le misure monitorate hanno prodotto un risparmio di 5,08 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), un valore superiore ai consumi elettrici annuali complessivi di due Regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto. Il risultato equivale all’85% del traguardo intermedio fissato dal Pniec, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, pari a 6 Mtep ed emerge dal 15esimo Rapporto annuale Enea sull’efficienza energetica.
A trainare i risultati sono state soprattutto le detrazioni fiscali, che nel periodo 2021-2025 hanno generato risparmi per 2,67 Mtep, pari a circa il 52% del totale. Nel solo 2025 tuttavia il contributo degli interventi agevolati si è fermato a 0,24 Mtep, -37% rispetto al 2024 e in linea con il ridimensionamento degli incentivi.
In flessione anche i Certificati bianchi, che nel 2025 hanno consentito di ridurre i consumi di circa 0,115 Mtep, il 4,5% in meno rispetto all’anno precedente. Il dato cumulato del quinquennio raggiunge comunque 0,83 Mtep, in linea con le stime intermedie del Pniec. Cresce invece il contributo del Conto termico, con risparmi pari a 0,131 Mtep nel solo 2025. Restano sostanzialmente stabili quelli generati dai progetti finanziati attraverso i fondi di coesione: circa 0,022 Mtep, un valore analogo a quello registrato nel 2024.
Valore
«I dati e le analisi confermano che il valore dell’efficienza energetica va oltre la riduzione dei consumi, perché genera benefici economici, ambientali e sociali che si rafforzano reciprocamente» sottolinea la presidente di Enea Francesca Mariotti. «In ciascun ambito, dalle imprese alla Pubblica amministrazione fino alle famiglie - aggiunge - l’efficienza energetica concorre a migliorare competitività, sostenibilità e qualità della vita». Rappresenta quindi «uno degli strumenti più efficaci per rafforzare il sistema economico e accompagnare una crescita sostenibile, in un contesto internazionale complesso».
La direttrice del dipartimento Efficienza energetica dell’Enea Ilaria Bertini evidenzia infine «la centralità di un approccio integrato, capace di coniugare innovazione tecnologica e trasformazione culturale, favorendo un utilizzo dell’energia più consapevole, efficiente e sostenibile».