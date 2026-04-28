AI ed autonomia energetica per restare competitivi sui mercati mondiali

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Bisogna capire, sottolinea l’assessore comunale Andrea Poli, «come costruire un paradigma istituzionale che possa supportare la transizione in atto, laddove produttività e competitività restano i due nodi centrali». Certo, è un po’ difficile immaginarlo quando le imprese portano uno «zaino di pietra», aggravato da guerre e crisi su più fronti.

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Lo rileva anche l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che, interpellato sulle nuove Zone di innovazione e sviluppo, risponde: «Siamo in fase di attesa: abbiamo costruito la “scatola”, cioè l’impianto progettuale, e aspettiamo che dai territori arrivino le manifestazioni di interesse. Abbiamo rilevato una mancata connessione tra i diversi know-how e i differenti settori. Perciò l’obiettivo è creare una governance in grado di costruire una vera subcultura territoriale, con uno sguardo al medio periodo (2030-2050), affinché le imprese restino in Lombardia e trovino qui l’ambiente ideale per competere e innovare». L’ambizione, annuncia l’assessore, è anche «trasformare le zone di innovazione e sviluppo in zone di invenzione e sviluppo».

Il nodo energia

La competitività futura della Lombardia dipenderà in larga misura dalla capacità di rendersi energeticamente autonoma e il mix energetico sarà fondamentale. Tema cruciale, insiste Giuseppe Pasini, presidente Confindustria Lombardia e Feralpi Group: «Da tempo l’Italia chiede all’Europa maggiore flessibilità, dal Patto di stabilità a un Green Deal più sostenibile –, ma ho l’impressione che non abbia intenzione di cambiare. Il che ci pone davanti a problemi molto seri, primo il costo dell’energia. Se non riusciamo ad abbassarlo, non saremo mai competitivi. Paghiamo storicamente il 30-40% in più di altri Paesi e siamo ancora fortemente dipendenti dal gas».

I numeri lombardi rimangono solidi: nel 2025 abbiamo superato i 160 mld di export, con una crescita dell’1,2% rispetto al 2024. «Ma – avverte Pasini – se la situazione proseguisse, è inevitabile attendersi aumento dell’inflazione, rialzo dei tassi e rallentamento degli investimenti». Sì al nucleare, ma «bisogna essere chiari: si tratta di una prospettiva a 10-15 anni. E noi dobbiamo arrivarci, a quei dieci anni».

Investimenti

In effetti, in base alle evidenze del Market Watch di Banca Ifis, presentato dal condirettore Raffaele Zingone, dopo tre anni di espansione generalizzata le Pmi lombarde stanno adottando un atteggiamento più prudente sugli investimenti: nel 2026 solo il 12% prevede un aumento, mentre per oltre l’80% resteranno stabili. In questo quadro di maggiore cautela, la tecnologia rappresenta l’eccezione strutturale: oltre 3 aziende su 4 utilizzano o prevedono di adottare soluzioni Cloud, mentre una su due è operativa o lo sarà a breve sull’AI, ormai percepita come strumento in grado di generare benefici misurabili: +5% di fatturato medio, -7% sui costi operativi e +8% sulla redditività.