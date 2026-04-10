Quinzano, l’opposizione unita punta su Franchi
Un progetto civico che punta su dialogo, inclusione e partecipazione. È questo lo spirito con cui Andrea Franchi, quinzanese di 65 anni, ha deciso di mettersi nuovamente a disposizione della comunità, entrando nella nuova lista civica «Quinzano Insieme», un gruppo che è nato dalla fusione delle due attuali compagini di minoranza «Quinzano Paese» e «Nuova civica per Quinzano».
Dopo un periodo di riflessione, Franchi ha accettato l’invito arrivato dai due capigruppo che ora siedono tra i bachi dell’opposizione, Adriano Perotti e Matteo Bricchetti.
«Ci ho pensato a lungo - racconta - ma alla fine ha prevalso il desiderio di dare ancora qualcosa al mio paese».
La sua storia
Un impegno che affonda le radici in una lunga esperienza amministrativa: già consigliere comunale di minoranza in due mandati negli anni Novanta, Franchi porta con sé una visione moderata e orientata al confronto.
Di formazione perito agrario e iscritto all’albo, ha lavorato per anni nel settore zootecnico, occupandosi a livello nazionale di soluzioni legate alla mungitura per una multinazionale svedese. Un percorso professionale che si affianca a un forte impegno nel sociale, Franchi è infatti tra i dodici soci fondatori della Croce Verde di Quinzano.
«Mi ha sempre colpito una frase di John Fitzgerald Kennedy: "Non chiedere cosa può fare il tuo paese per te, ma cosa tu puoi fare per il tuo paese". Un principio che guiderà anche questa nuova esperienza politica».
Il gruppo e gli obiettivi. La lista «Quinzano Insieme» si pone obiettivi chiari: rafforzare il tessuto sociale, promuovere l’integrazione e rendere il paese più attrattivo.
Tra le priorità indicate da Franchi, particolare attenzione è riservata agli anziani e ai giovani. «Vogliamo favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita del paese - spiega - anche attraverso la creazione di un Consiglio comunale dei ragazzi e il sostegno alle attività sportive e aggregative».
Non manca uno sguardo all’inclusione culturale a partire proprio dall’assetto della lista: «Sarà presente un nostro compaesano di origini indiane, una comunità che conta circa mille abitanti a Quinzano».
Infine, uno dei punti centrali del programma politico del gruppo riguarda lo sviluppo economico: rendere Quinzano più attrattivo per le imprese e creare un polo di formazione per i giovani, facilitandone l’ingresso nel complesso mondo del lavoro.
«Credo molto nel gruppo e nel "noi facciamo" - conclude Franchi - per costruire un futuro condiviso per tutta la comunità».
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