Elezioni europee 2024, l’affluenza nei Comuni bresciani

In Italia si tengono questo fine settimana le elezioni europee (qui come si vota): si eleggono 720 eurodeputati, quindici in più rispetto agli attuali eletti nel 2019.

Qui sotto (e in questo pannello) trovate i dati dell’affluenza di tutti i Comuni bresciani aggiornati man mano che escono, e quindi con i rilevamenti alle 23 di sabato 8 giugno e poi alle 12, alle 19 e alle 23 di domenica 9 giugno. A differenza di cinque anni fa, le elezioni europee quest’anno si tengono su due giorni, quindi non si possono paragonare i risultati parziali delle affluenze ma si potrà fare un confronto solo con il dato dell’affluenza definitiva.

Sabato 8 giugno – ore 23

Chiusa la prima giornata di voto, ecco i primi dati relativi alle affluenze per la tornata elettorale europea: Brescia e provincia superano appena il 18% (il dato definitivo è 18,06%), un dato leggermente più basso rispetto alla media dei 144 Comuni in cui si vota anche per l’elezione del sindaco.

Senza il traino delle Amministrative, scendono i dati della partecipazione al voto: non a caso i numeri più bassi si registrano dove non ci sono le urne per le Comunali. Collio, Odolo, Incudine, Malonno e Mura non arrivano alla soglia del 10%, mentre Agnosine, Artogne, Ono San Pietro, Offlaga e Bovegno lo superano appena. Per contro, a Tignale, Temù, Lozio, Sellero e Valvestino – dove si vota appunto anche per le Amministrative – la percentuale supera quota 30.

Nella nostra circoscrizione, quella Nord-Occidentale, ha votato il16,81% degli aventi diritto, dato che a livello lombardo scende al 16,45%, mentre a livello nazionale al 14,66%.

