Elezioni europee 2024, sarà una sfida tra leader di partito

Nella circoscrizione Italia Nord Occidentale, di cui fa parte anche Brescia, corrono Meloni, Tajani, Calenda e Renzi: in lizza anche 8 bresciani

3 ' di lettura

Il parlamento europeo a Strasburgo - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Con un’anomalia tutta italiana le prossime elezioni europee vedranno in campo tutti i leader nazionali che hanno deciso di mettersi in lista per poter contribuire al meglio all’esito della propria forza politica. Tra i big all’appello mancheranno solo il leghista Matteo Salvini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. In particolare poi nel collegio Nord Ovest, di cui fa parte anche Brescia, non è presente nella lista del Partito democratico la segretaria Elly Schlein, che è invece cap