Amministrative 2024, al voto 144 Comuni bresciani: i dati sull’affluenza

In 144 Comuni bresciani in cui si vota questo fine settimana per le elezioni amministrative. Oltre mezzo milione di elettori di Brescia e provincia è chiamato a scegliere il nuovo sindaco e la composizione del nuovo consiglio comunale.

Alle 23 esce il primo dato parziale sull’affluenza (qui il nostro speciale elezioni). In questo articolo trovate un grafico che sarà aggiornato a ogni rilevazione: le prossime sono domenica alle 12, alle 19 e alle 23. L’affluenza definitiva sarà paragonata all’affluenza definitiva del 2019, quando si votò in un solo giorno.

Sabato 8 giugno – ore 23

Chiusa la prima giornata di voto, ecco quindi i primi dati sull'affluenza: la media di partecipazione a questa tornata elettorale nei 144 Comuni bresciani chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale è del 20,89%.

Si va dal 14,31% di Nuvolera, il paese con il dato più basso, insieme a Orzivecchi e Bione poco sopra il 15%, al 30% e oltre di Lozio (30,4%), Sellero (32,17%) e Valvestino (32,8%). Nel Bresciano, lo ricordiamo, sono 31 i Comuni in cui è in corsa un solo candidato alla fascia tricolore: affinché l’elezione di valida, dovrà recarsi alle urne almeno il 40% degli aventi diritto.

In Lombardia l’affluenza al le Amministrative è alla prima rilevazione pari al 19,49%, mentre a livello nazionale è al 20,62%.

Nel Bresciano

In provincia di Brescia sono 301 gli aspiranti sindaci: tra questi ci sono anche 99 primi cittadini uscenti che hanno deciso di ricandidarsi. Sono cinque i Comuni al voto che hanno più di 15mila abitanti: Montichiari, Lumezzane, Ghedi, Concesio e Chiari. Soltanto Chiari potrebbe andare al ballottaggio, considerando che ci sono cinque candidati. Se nessuno prendesse al primo turno il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio che si svolgerà il 23 e 24 giugno.

Le elezioni comunali 2024, in sintesi

È la prima tornata elettorale in cui nei Comuni sotto i cinquemila abitanti è stato abolito il limite dei mandati (era di tre), mentre in quelli fra i cinquemila e i 15mila residenti il limite è salito da due a tre.

Tra gli aspetti da tenere a mente per queste elezioni comunali nel Bresciano è che in 31 comuni è stata presentata una sola lista: significa che il candidato sindaco dovrà superare soltanto il quorum per essere eletto, dunque deve votare almeno il 40% degli aventi diritto di voto. Un altro elemento notevole è che sono ben 99 su 144 i sindaci uscenti che hanno deciso di ricandidarsi, più che nel 2019, quando furono 83 su 147.

Per saperne di più

Sabato 8 giugno e domenica 9 giugno in Italia si vota anche per le elezioni europee e il voto riguarda tutti i bresciani aventi diritto di voto. Brescia fa parte della circoscrizione Italia Nord-Occidentale, che comprende oltre alla Lombardia, anche Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Qui tutto quello che c’è da sapere su come si vota alle elezioni europee.