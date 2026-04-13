Elezioni comunali, a 40 giorni dal voto 16 aspiranti sindaco in campo

Ancora quaranta giorni e gli elettori di dieci Comuni della nostra provincia saranno chiamati a scegliere il loro sindaco e a rinnovare il «parco consiglieri». Il conto alla rovescia verso il 24-25 maggio è partito. Chissà quanto sentito. Solo i dati delle affluenze nel pomeriggio del lunedì 25 diranno se la partecipazione in crescita registrata in occasione del recente referendum costituzionale sulla giustizia sia stata un fuoco di paglia oppure il segno di un rinnovato interesse dei cittadini per la vita politico-amministrativa. Si vedrà.

Sopra i 15mila abitanti

Intanto nei dieci Comuni bresciani coinvolti nella tornata partiti, liste e movimenti si sono da tempo attivati e soprattutto nei centri più grandi il quadro appare già abbastanza definito. A cominciare da Rovato e Lonato, i due Municipi più popolosi, gli unici a superare i 15mila abitanti e quindi potenzialmente interessati dall’eventuale ballottaggio (in calendario il 7 e 8 giugno). In Franciacorta sono già quattro i candidati sindaco presentatisi, mentre sul Garda sono due gli aspiranti alla fascia tricolore usciti allo scoperto. Al momento altri concorrenti, sia a Rovato che a Lonato, non sembrano all’orizzonte e quindi l’unico secondo turno possibile pare configurarsi nella «capitale» della Franciacorta.

Panoramica

A Travagliato sono già tre i candidati in lizza. Il primo a presentarsi è stato Alberto Trainini della civica «Travagliato Bene Comune», in contrapposizione all’attuale maggioranza, che si è spaccata. Infatti il vicesindaco Christian Bertozzi, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, correrà in autonomia dall’attuale sindaco Renato Pasinetti, che cercherà la conferma con l’appoggio della Lega.

Sono poi definiti i duelli di Roncadelle (l’uscente Roberto Groppelli, area centrosinistra, sarà sfidato da Paola Sempio del centrodestra) e di Corte Franca (l’attuale vicesindaco Lorenzo Olivero, area centrosinistra, se la vedrà con Diego Orlotti, centrodestra).

Competizione

Pure a Quinzano si va verso una competizione a due: Andrea Franchi si è presentato come candidato unitario delle attuali opposizioni, mentre il sindaco Lorenzo Olivari dovrebbe annunciare la sua ricandidatura. Prospettiva simile a Capriano del Colle: il primo cittadino uscente Stefano Sala (centrodestra) si ripresenta, il centrosinistra sta lavorando ad una candidatura. A Cellatica sarà in campo l’attuale vicesindaco (e sindaco reggente dopo la scomparsa di Marco Marini), Marco Grassini, si è candidato e attende lo sfidante.

Situazione più incerta a Magasa: Federico Venturini dopo tre mandati non si ricandiderà, in settimana dovrebbero uscire allo scoperto due liste. Anche a Mura, Comune commissariato, non ci sono ancora certezze: dovrebbe presentarsi Edoardo Teotti, già candidato sindaco nel 2022, e una seconda lista si starebbe formando. Vedremo: il 24 e 25 aprile ci sarà il deposito ufficiale delle candidature in tutti i Comuni.