Si dimettono in sette consiglieri: commissariato il comune di Mura

Il Comune di Mura è stato commissariato. In seguito alle dimissioni di sette consiglieri comunali, il prefetto di Brescia Andrea Polichetti ha disposto oggi la sospensione del Consiglio comunale e ha avviato la procedura per lo scioglimento dell’ente, che sarà formalizzato con un successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Per garantire la continuità amministrativa, il viceprefetto aggiunto Gabriele Giovannetti Melchiorri è stato nominato commissario prefettizio e guiderà provvisoriamente l’amministrazione comunale fino alle prossime elezioni del sindaco e del Consiglio comunale.

Giovannetti Melchiorri ricopre attualmente l’incarico di dirigente dell’Area II «Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie» e dell’Area III «Sistema sanzionatorio amministrativo, contenzioso e rappresentanza in giudizio» della Prefettura di Brescia.

«Nella convinzione che sapranno svolgere con competenza e senso di responsabilità il proprio incarico fino alle prossime elezioni – ha dichiarato il Prefetto Polichetti – desidero esprimere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo commissario e al personale del Comune, chiamati a garantire continuità amministrativa e attenzione alle esigenze della comunità».