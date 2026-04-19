Capriano, alle elezioni Sala punta al bis come sindaco

A Capriano del Colle Stefano Sala si ricandida: «Non è politica, è amore per il mio paese». Non una scelta di partito ma, come sottolinea l’attuale primo cittadino, una dichiarazione di intenti che parte dal cuore del territorio.

I motivi

Il sindaco uscente Stefano Sala ha ufficializzato la sua ricandidatura senza troppi giri di parole: «Mi ricandido perché devo portare a compimento il lavoro iniziato e proseguire su quanto costruito in questi anni». Una decisione che si inserisce in un progetto civico che punta a superare le tradizionali divisioni politiche e a rimettere al centro la comunità. «Non scendo in campo per una questione di partito o di politica, ma perché sono innamorato del mio paese», ha sottolineato il primo cittadino, rivendicando un approccio trasversale. «Ho l’appoggio di tutti i miei colleghi sindaci, sia di destra sia di sinistra».

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Sala ha annunciato anche un rinnovamento del gruppo amministrativo: «La squadra cambierà in parte, ci saranno nuovi ingressi. Alcune persone non faranno più parte dell’amministrazione, ma entreranno nel direttivo che ci sosterrà dall’esterno, tutto questo in un’ottica di turnover». Altra novità sostanziale sarà la mancanza di simboli di partito, la lista mantiene il nome «Lavoro per il mio paese. Vivere Capriano e Fenili», ma modifica sostanza e grafica. «Non ci saranno più i loghi dei partiti di centrodestra come alle scorse elezioni, perché io sono il sindaco di tutti».

Al loro posto, un segno identitario: due grappoli d’uva, simbolo del territorio di Capriano del Colle e del Monte Netto. Per quanto riguarda il bilancio del mandato, il sindaco rivendica risultati concreti. «Abbiamo tolto circa 60mila metri quadrati edificabili per restituirli all’agricoltura, in un’area ai piedi del Monte Netto», ha ricordato. E ancora: «Siamo riusciti a iniziare e completare la messa in sicurezza dell’area inquinata dell’ex Metalli Capra, una questione che si trascinava da oltre trent’anni».

Anche sul fronte dei servizi al cittadino sono stati fatti passi importanti: «Abbiamo riportato gli ambulatori per i prelievi del sangue e i medici nel nostro Comune», precisa Sala. Una ricandidatura che si presenta quindi come un mix di continuità e rinnovamento, con l’obiettivo dichiarato di completare il percorso avviato e rafforzare ancor di più il legame con il territorio. «Non scendo in campo per una questione di partito o di politica, ma perché sono innamorato del mio territorio, un comune che ha ancora tanto da realizzare e che insieme con me e la mia squadra porteremo a compimento».