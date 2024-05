Amministrative 2024, iniziato il deposito delle liste nei 144 Comuni al voto

Prima giornata senza intoppi per la presentazione delle liste nei 144 Comuni bresciani che saranno chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno per scegliere sindaco e consiglieri. Nelle dodici ore a disposizione le rodate macchine municipali hanno accolto i rappresentanti delle varie liste, presentatisi a depositare i nomi dei candidati, con la relativa documentazione che sarà poi sottoposta alla verifica delle commissioni elettorali. In molti hanno già approfittato dell’opportunità, stamattina dalle 8 alle 12 ci saranno ancora quattro ore a disposizione.

A buon punto

Guardando alle cinque «capitali» coinvolte, vale a dire ai cinque Comuni con oltre 15mila abitanti tra quelli coinvolti dalla tornata elettorale (Chiari, Concesio, Ghedi, Lumezzane, Montichiari) il «lavoro» è davvero a buon punto. A Chiari, unica cittadina candidata al ballottaggio dal momento che nelle altre quattro over 15mila i candidati sindaco sono solo due (salvo improbabilissime sorprese dell’ultima ora), sono state presentate tutte le 11 liste che sostengono i cinque aspiranti sindaco. Opera completata anche a Ghedi (depositate tutte le sette liste attese) e Concesio (tre liste). A Montichiari le quattro liste a sostegno di Beatrice Morandi sono già state portate in municipio, mentre quattro che puntano al bis del sindaco Marco Togni saranno per così dire formalizzate questa mattina. A Lumezzane, infine, le tre liste pro Gobbi sono state tutte depositate, mentre il quadro delle cinque pro Facchini si completerà oggi con le ultime due.

New entry

Nella giornata di ieri sono venute allo scoperto alcune liste. A Verolanuova Massimo Tolettini, 49 anni, alla guida di «Progetto Verolanuova - Lista Civica», ha vestito i panni dello sfidante del sindaco uscente Stefano Dotti. A San Paolo si è annunciato il candidato sindaco Alessandro Zanisi, per la lista «San Paolo In-Patto», in contrapposizione ad Alberto Pedretti. A Brione è spuntata una seconda candidatura, dopo quella annunciata della sindaca uscente Antonella Montini: è quella di Andrea Castelletti, a capo della lista «Brione Futuro».