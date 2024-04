Chiari, Zotti ha la meglio su Campodonico: è lui il candidato

Centrodestra unito e compatto, a Chiari, nel sostegno alla candidatura di Gabriele Zotti alla guida della coalizione. A fianco di Fratelli d’Italia, come previsto, ci sarà la Lega.

Nelle scorse settimane, ricordiamo, era stata prima lanciata la candidatura di Gabriele Zotti da parte di FdI; la Lega, a stretto giro di posta, aveva proposto il nome di Roberto Campodonico. A dare conferma della sintesi tra le due parti lo stesso Campodonico con una nota diffusa lunedì: «Ho fatto un passo di lato rispetto alla mia candidatura per la carica di sindaco di Chiari per la Lega. L’impegno politico mio personale, e del mio partito, è confluito nella coalizione di centrodestra a sostegno di Zotti, secondo le direttive della sede centrale della Lega».

Entusiasta Zotti si prepara alla sfida: «È un’ottima notizia per tutti i cittadini», commenta precisando che «non ci sono mai stati momenti di rottura tra le parti. Ora siamo pronti a presentare, sabato 27 alle 10 al ristorante Bistrot di viale Mellini, la coalizione di centrodestra: incontreremo i cittadini per esporre alcuni punti centrali del programma. Nello stesso incontro - aggiunge - potranno esserci anche novità importanti riguardo altre compagini che andranno a comporre la coalizione».

Campodonico entra poi nello specifico: «Continuo, anche nella corsa alla carica di consigliere comunale, a esprimere una fortissima e coerente fiducia nei valori di una politica a servizio dei cittadini e, per questo, chiedo agli elettori di Chiari di sostenermi alle prossime Amministrative. I punti programmatici della Lega sono già stati inseriti come parte integrante e qualificata nel programma elettorale che ci vede all’interno della coalizione di centrodestra». Si entra quindi nel vivo della competizione elettorale: «Come tutte le forze politiche di centrodestra - conclude Campodonico - siamo convinti, con il consenso dei cittadini di Chiari che, dopo dieci anni di scelte miopi e conflittuali che hanno esasperato i clarensi, sta finalmente tornando il tempo della buona amministrazione per la nostra cittadina, con una politica che unisce in vista del bene comune condiviso, con la gente e per la gente».

La corsa per la carica di sindaco, a Chiari, sarà a cinque: a comporre l’elenco dei candidati, oltre a Gabriele Zotti, vi saranno Domenico Codoni (civiche Chiari virtuosa e Chiari capitale), Roberto Goffi (civica Siamo Chiari), Alessandro Gozzini (civica Chiari al centro) e Marco Salogni (civiche Marco Salogni sindaco e Patto per Chiari green; Partito democratico).