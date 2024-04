Concesio, Emiliano Gallina scende in campo per il Municipio e sfida Damiolini

A Concesio sarà una corsa a due: a sfidare il sindaco uscente Agostino Damiolini, che si ripresenterà alle prossime comunali appoggiato da una civica e dalla compagine compatta di centrodestra, spunta Emiliano Gallina. Già vicesindaco dal 1999 al 2009, Gallina ha 68 anni ed è pensionato dopo una carriera come autista di autobus.

Si presenterà alle urne alla guida della lista «Partecipare per Concesio», una «civica pura - spiega Gallina - all’interno della quale ci sono anche persone che appartengono a partiti politici ma hanno scelto di partecipare senza simboli unicamente per fare il bene del paese». La squadra è in via di definizione e verrà presentata verso la fine del mese all’auditorium di San Vigilio. Dell’attuale opposizione in Consiglio comunale non dovrebbe rimanere alcun consigliere. «Sarà con ogni probabilità una lista nuova - sottolinea Gallina -. Ci candidiamo per dare la possibilità ai cittadini di Concesio di scegliere una alternativa alla situazione amministrativa odierna: siamo all’opera con i gruppi di lavoro per individuare necessità e bisogni del paese».

Così come si evince dal nome, la lista intende mettere al centro il concetto di partecipazione. «Vorremmo che la porta del municipio rimanesse un po’ più aperta rispetto a com’è stata in questi anni - osserva -, affinché i cittadini possano essere ascoltati. Inoltre, desideriamo convocare delle assemblee pubbliche nelle frazioni per capire le loro esigenze».

Quella di Partecipare per Concesio «sarà una campagna elettorale all’insegna dell’ascolto e non dello scontro» assicura Enrica Peli, una delle candidate che farà parte della squadra di Gallina. Enrico Bosio, consigliere uscente di opposizione che con ogni probabilità non farà parte della squadra, sta collaborando con la civica di Gallina. «C’è bisogno di lavorare - ricorda - sulla sostenibilità ambientale e sociale».

Lo slogan degli avversari di «Insieme per Concesio», che supportano Damiolini, è «Continuare, con buonsenso». «Abbiamo pochi obiettivi ma chiari e coerenti - ha spiegato Damiolini -: in questi cinque anni ci sono state le opere, in quelli a venire dovremo potenziare e sviluppare nuovi servizi, specialmente quelli mirati a una popolazione che invecchia».

Pensare, quindi, a soluzioni per la fascia degli over 65 «ampliando la Rsa, che ad oggi dispone di soli 55 posti e studiando un progetto di co-housing sociale nell’ex Faini».

Nel programma c’è poi la costruzione di un polo culturale con un teatro da 300 posti. Quanto agli appuntamenti elettorali la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia per la lista di Damiolini avrà luogo martedì 16 aprile alle 20.30 nella Sala Grandini: sono Massimiliano Zadra, Erica Chiari, Giambattista Ronchi e Regina Nastri.