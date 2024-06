Amministrative 2024, chi sono i sindaci già eletti nei comuni bresciani

Con il dato parziale dell’affluenza delle 12 di domenica sono già stati decretati i sindaci di alcuni comuni bresciani: si tratta di municipi per i quali era stata presentata un’unica lista per queste elezioni comunali e dunque per vincere al candidato è sufficiente superare il quorum del 40%. Perché l’elezione sia effettiva bisogna attendere formalmente lo scrutinio e la verifica della validità dei voti espressi.

Di seguito gli aggiornamenti, man mano che arrivano.

Ore 16

A Paitone ha votato più del 45% degli aventi diritto di voto. Significa quindi che il vicesindaco uscente Corrado Romagnoli, capolista della civica «Per Paitone», è il prossimo primo cittadino del paese.

Ore 15

Anche a Niardo c’è il quorum per Ivan Markus, consigliere uscente a capo della lista civica «Niardo con voi», lo stesso gruppo che ha governato il paese negli ultimi quindici anni con il sindaco Carlo Sacristani.

Ore 14

Alle 13 il quorum è stato raggiunto a Vione, dove l’unico candidato sindaco è Stefano Tomasi, attuale vicesindaco di Mauro Testini. Alle 13.45 anche a Paisco Loveno è stato superato il 40%. «Molto bene, sono soddisfatto, ora continuiamo a lavorare per il nostro piccolo paese», ha dichiarato Dino Mascherpa, già sindaco da 25 anni.

Ore 12

Zone è il primo comune dei 144 bresciani al voto ad aver già scelto il proprio primo cittadino: il quorum del 40% necessario a garantire la validità della votazione è infatti già stato superato ampiamente alle ore 12 di oggi. Nella sola sezione del comune sebino si è infatti recato il 46,04% degli aventi diritto. Per Marco Antonio Zatti, unico candidato, sostenuto dalla Civica Per Tutti la strada è dunque spianata: perché l’elezione sia considerata effettiva in ogni caso bisognerà attendere formalmente lo scrutinio e la verifica della validità dei voti espressi (la soglia minima prevista è del 50% degli stessi). Per Zatti si tratterebbe del quarto mandato.

Anche a Gianico il verdetto è potenzialmente già scritto: l'unico candidato in lizza come sindaco, l'uscente Mirco Pendoli, può considerare sua per un altro quinquennio la fascia tricolore, dal momento che alle urne si è già presentato il 42,11% degli elettori. Quorum superato anche a Lavenone (41,69%), Limone (49,4%), Roccafranca (42,93%) e Treviso Bresciano (40,76%): i candidati unici sono rispettivamente Franco Delfaccio, Franceschino Risatti, Marco Franzelli e Mauro Piccinelli.