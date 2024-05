Paisco Loveno, Dino Mascherpa ci riprova: è sindaco da 25 anni

Dopo aver lavorato, negli ultimi anni, su pianificazione urbanistica, programmazione delle opere pubbliche, tutela del territorio e dei versanti, rilancio di attività commerciali per l’accoglienza e la ricettività, per Paisco i prossimi tempi saranno dedicati all’incremento dell’attrattività. Quasi con certezza, a portare avanti questo obiettivo sarà Dino Mascherpa, già sindaco da 25 anni: con la sua lista civica Per Paisco Loveno è l’unico in corsa alle prossime elezioni.

Grandi aspettative, per il futuro, sono riservate al turismo: «Il ritorno a un turismo familiare e attento al risparmio permette anche a un territorio come il nostro d’essere competitivo - afferma Mascherpa -. Non abbiamo nulla da invidiare all’offerta ambientale delle stazioni più rinomate. Dobbiamo solo creare una vera cultura turistica. Per questo vogliamo valorizzare il giardino botanico e il castagneto didattico e inserire nel circuito del turismo scolastico anche il mulino e la fattoria sociale didattica». È per questo che verranno sistemate le ex scuole di Grumello, per 400mila euro, e recuperato il sito delle miniere. Nel programma di Mascherpa c’è spazio anche per la vecchia strada che collega Forno e Paisco, da chiamare la «Via della pace».

Vista la conformazione di Paisco, grande attenzione dovrà sempre essere data alla manutenzione del territorio: i lavori di regimazione idraulica degli abitati, per 800mila euro, sono in chiusura e in partenza quelli sotto la casa Mansini Valdel, per altri 500mila; in itinere, per quasi 700mila euro, quelli sotto Paisco e tra gli abitati di Grumello e Loveno.