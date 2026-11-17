Sistemare il tetto di casa, cambiare automobile, affrontare una spesa imprevista. Ci sono momenti in cui i soldi che abbiamo da parte non bastano e chiedere un prestito diventa una necessità, oppure una scelta per realizzare un progetto. Ma il denaro ricevuto oggi dovrà essere restituito domani, con gli interessi e spesso con altre spese. Per questo, prima di firmare un finanziamento, la domanda da porsi non è soltanto «quanto posso ottenere dalla banca», ma soprattutto «quanto posso permettermi di restituire». Conoscere le regole del credito aiuta a scegliere con maggiore consapevolezza e a evitare che una rata, apparentemente leggera, diventi un peso per il bilancio familiare.
Prima di chiedere
Non tutti i finanziamenti sono uguali e ogni richiesta parte da una valutazione della situazione economica del cliente. La banca – anche se si è già clienti – può chiedere un documento d’identità, il codice fiscale, la dichiarazione dei redditi, le prove del reddito – dalla busta paga alla documentazione per lavoratori autonomi – e informazioni su eventuali altri debiti. In alcuni casi può essere richiesta la garanzia di una terza persona, il garante, che si impegna a pagare se il debitore non riesce a farlo.
Rata giusta e costo reale
Prima di scegliere un prestito è fondamentale capire quanto inciderà sulle entrate mensili. Come regola generale, una rata è considerata sostenibile quando non supera il 30% del reddito familiare, ma occorre valutare anche le altre spese, i finanziamenti già in corso e gli imprevisti che possono presentarsi, da una spesa sanitaria a una riduzione del reddito. Allungare la durata del finanziamento può alleggerire la rata, ma comporta il pagamento di più interessi complessivi. Ecco perché non basta guardare la cifra da versare ogni mese: bisogna conoscere il costo totale del denaro preso in prestito.
Attenzione al Taeg
L’indicatore da osservare è il Taeg, il tasso annuo effettivo globale, che comprende gli interessi e le principali spese del finanziamento. Il Tan, invece, misura il costo dei soli interessi. Commissioni, costi di gestione della pratica ed eventuali polizze obbligatorie o facoltative possono incidere sul totale. Prima della firma è importante leggere il foglio informativo e confrontare più offerte. Per affrontare al meglio gli imprevisti è buona cosa valutare l’opportunità di coperture aggiuntive quando si decide di chiedere un finanziamento.
Le alternative
Il prestito personale è una forma di finanziamento non finalizzata: il denaro può essere utilizzato per esigenze diverse, dall’acquisto di un’auto a una ristrutturazione, fino a una spesa imprevista. Il rimborso avviene attraverso rate mensili, spesso di importo costante, definite alla stipula. Possibile alternativa per lavoratori dipendenti e pensionati è la «cessione del quinto». In questo caso la rata viene trattenuta da stipendio o pensione e non può superare un quinto dell’importo mensile netto, cioè il 20%. La durata può andare da due a dieci anni ed è prevista un’assicurazione obbligatoria. La soluzione più adatta dipende dalla situazione personale e dalle condizioni offerte.
Il merito di credito
Non tutti possono ottenere qualsiasi finanziamento. Prima di concedere il denaro, la banca valuta il cosiddetto merito creditizio, cioè la capacità e l’affidabilità economica del richiedente. Contano reddito, stabilità, patrimonio, altri debiti e la storia dei pagamenti. Per effettuare questa verifica, la banca può consultare la Centrale rischi di Bankitalia e Sistemi di informazioni creditizie privati. Un buon merito creditizio aumenta le possibilità di ottenere il prestito e può favorire condizioni migliori. Obiettivo della banca è evitare un sovraindebitamento del richiedente. Il rischio maggiore è assumere impegni che non si riescono più a sostenere. Quando una rata viene pagata in ritardo possono scattare costi aggiuntivi, come gli interessi di mora, e la propria affidabilità creditizia può risentirne. Prima di firmare, occorre pianificare spese, valutare imprevisti e chiedere chiarimenti su ogni condizione poco chiara.