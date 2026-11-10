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Educazione Finanziaria
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Carte, prestiti e mutuo: la prima puntata del podcast «Educazione finanziaria»

In questa prima uscita parliamo in modo semplice e senza formule complicate di come si apre un conto corrente, dell’utilizzo delle carte di credito e di come accedere a un prestito o ad un mutuo casa
Ascolta il podcast Educazione Finanziaria per scelte consapevoli
Ascolta il podcast Educazione Finanziaria per scelte consapevoli

Capire per scegliere meglio. È online la prima puntata del podcast «Educazione finanziaria per scelte consapevoli», realizzato da AgrobrescianoVita ETS con il supporto di Bcc Agrobresciano. In questo racconto parliamo di come si apre un conto corrente, come utilizzare le carte di credito e come accedere a un prestito o ad un mutuo casa.
 


Temi che cerchiamo di spiegare in modo semplice, senza formule complicate e senza il linguaggio degli addetti ai lavori. Perché conoscere meglio la finanza significa avere più strumenti per fare le scelte consapevoli. Perché, quando si parla di soldi, capire è già un modo per scegliere.

Il podcast è disponibile su Spotify, Spreaker e sulle principali piattaforme audio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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