Carte, telefono, app e bonifici: i soldi viaggiano senza banconote

Il denaro cambia forma: è diventato digitale. Le possibilità di pagamento sono molteplici. Me è sempre importante sapere che cosa stiamo usando, se ci costa e quali rischi comporta

10 novembre 2026 3 ' di lettura

Carte di credito: l'altro modo di pagare Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti carte di debitocarta di creditocontanti Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...