Carte, telefono, app e bonifici: i soldi viaggiano senza banconote

Una volta bisognava aprire il portafoglio. Oggi, per pagare un caffè, basta avvicinare lo smartphone al Pos. I soldi, sempre più spesso, cambiano anche forma. Carta, telefono, app, bonifico, portafoglio digitale: il denaro circola senza che una banconota passi fisicamente da una mano all’altra. Comodo, veloce, spesso gratuito. Ma proprio perché non lo vediamo, è ancora più importante sapere che cosa stiamo usando, se ci costa e quali rischi comporta.
Debito, credito, prepagata
Partiamo dalle carte, che sono ormai uno degli strumenti più utilizzati. La carta di debito, quella che continuiamo a chiamare comunemente Bancomat, è collegata a un conto corrente: quando paghi, la spesa viene addebitata sul saldo disponibile. In poche parole, spendi solo i soldi disponibili sul conto corrente. I costi possono comprendere un canone annuo, commissioni sui prelievi e costi di conversione quando si opera in valuta estera.
Con la carta di credito il meccanismo cambia: al momento dell’acquisto l’emittente anticipa il denaro e il pagamento viene addebitato successivamente, normalmente il mese seguente, con un importo cumulativo di periodo. Esiste un limite di spesa, il cosiddetto plafond, stabilito dal contratto.
La carta prepagata funziona diversamente: prima si carica una somma e poi la si può spendere. Se sulla carta sono disponibili 100 euro, non se ne possono spendere di più. È questa caratteristica a renderla uno strumento utilizzato anche per gli acquisti online, perché limita l’esposizione alla somma caricata. Può inoltre esistere in versione con Iban, consentendo di effettuare e ricevere bonifici e, in alcuni casi, accreditare stipendio. È uno strumento gradito ai genitori in quanto permette loro di gestire in sicurezza le spese consentite ai figli.
Il pagamento abbinato al prestito è costoso
Attenzione a una parola che può sembrare innocua: revolving. Una carta di credito revolving consente di rimborsare le spese a rate anziché in un’unica soluzione. Ma quelle rate comprendono interessi: di fatto, oltre al pagamento dilazionato, si sta utilizzando una forma di finanziamento. Parametro da guardare è il Taeg, che permette di valutare il costo complessivo del credito. Rate più basse possono sembrare più leggere, ma allungando il tempo di rimborso possono aumentare il totale degli interessi pagati.
Quanto mi costa? La parola «gratis» va sempre presa con cautela. Una carta può non avere un canone, ma prevedere costi per ricariche, rifornimento carburante, prelievi o operazioni in valuta estera. Anche per le carte di debito possono esserci commissioni, soprattutto quando si utilizza un Atm diverso da quello della propria banca o si preleva all’estero. «Prima di scegliere uno strumento bisogna guardare il foglio informativo - spiega il vicedirettore generale di Bcc Agrobresciano, Emanuele Bresciani - verificando canone, commissioni, limiti di utilizzo e costi per i servizi che utilizzeremo davvero».
Una moneta elettronica. Dietro carte, app e portafogli digitali c’è la moneta elettronica, cioè valore monetario conservato e utilizzabile attraverso strumenti elettronici. Il pagamento può avvenire anche tramite smartphone o smartwatch: la carta viene registrata in un portafoglio digitale e il dispositivo diventa un altro modo per utilizzare lo stesso strumento di pagamento. La tecnologia rende tutto più rapido, ma non elimina la necessità di attenzione. I pagamenti elettronici prevedono sistemi di autenticazione che possono richiedere due elementi tra password o Pin o l’impronta digitale.
La questione sicurezza
La prima regola: mai consegnare Pin, password o codici di autorizzazione a chiunque e con qualsiasi canale (telefono, sms, whatsapp o email). È inoltre utile attivare le notifiche in tempo reale, controllare frequentemente movimenti e ricevute e bloccare immediatamente la carta se viene smarrita o se compare un’operazione non riconosciuta. Per gli acquisti online occorre verificare con attenzione il sito e non fidarsi del solo simbolo del lucchetto: anche siti fraudolenti possono riprodurre elementi grafici che sembrano rassicuranti.