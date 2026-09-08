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Prime sei Zis della Lombardia: Brescia si candida per l’agroindustria

Insieme a Cremona, Lodi e Mantova. L’obiettivo è rafforzare la filiera lattiero casearia
Roberto Ragazzi

Roberto Ragazzi

Giornalista

La zootecnia al centro del progetto
La zootecnia al centro del progetto

Meno incentivi alle singole imprese, più valorizzazione di filiere, competenze e territori messi a sistema. È questa la scommessa delle Zone di Innovazione e Sviluppo (le cosiddette Zis), il nuovo strumento di politica industriale promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che muove i primi passi con le prime sei candidature e porta Brescia dentro uno dei progetti interprovinciali più rilevanti: quello dedicato all’«agroindustria e agritech».

La Zis bresciana

La candidatura Zis nella quale è inserita Brescia si chiamerà «Sail - Sistemi AgroIndustriali della Lombardia», presentata dal Mip Politecnico di Milano, coinvolge le province di Cremona, Brescia, Lodi e Mantova, con hub a Cremona. L’obiettivo è rafforzare due filiere centrali per l’economia agricola lombarda, quella lattiero-casearia e quella suinicola, intervenendo su cinque leve: innovazione di prodotto, zootecnia e benessere animale, transizione ecologica ed energetica, tecnologie digitali e robotiche, gestione delle acque e valorizzazione del territorio.

Per Brescia si tratta di un passaggio significativo perché inserisce una delle principali economie manifatturiere italiane dentro una strategia che prova a saldare produzione agricola, tecnologia, ricerca e sostenibilità. La logica è quella di costruire un ecosistema capace di portare innovazione nelle imprese e, soprattutto, di accelerarne il trasferimento dalla ricerca ai processi produttivi.

La provincia di Brescia presenta il maggior numero di capi in allevamento
La provincia di Brescia presenta il maggior numero di capi in allevamento

Le altre Zis

A Bergamo la meccatronica e la manifattura avanzata sono al centro del progetto «B.R.I.D.g.E.», promosso dal Consorzio Intellimech, con laboratori e servizi dedicati a robotica, automazione e sistemi digitali. L’hub sarà collocato a Kilometro Rosso, il Masterplan prevede laboratori e servizi per sperimentare robotica, automazione, sistemi digitali e tecnologie per la sostenibilità, affiancati da formazione e sostegno alle nuove imprese.

A Lecco la Zis «Healthcare, Rehabilitation and Longevity» punta invece su riabilitazione, biomeccanica e longevità, mettendo in rete ricerca, competenze cliniche e imprese.

Milano concentra due candidature strategiche per la trasformazione dell’economia regionale: l’intelligenza artificiale, con la Zis «AI» promossa da Assolombarda e Made, con una rete dedicata all’adozione dell’AI nelle imprese. Università, aziende tecnologiche, formazione e istituzioni metteranno a sistema competenze e infrastrutture per offrire orientamento, sperimentazione, accompagnamento e sviluppo delle competenze; la seconda candidatura è «Scienze della Vita», con un ecosistema dedicato ai settori farmacologico, biomedicale e sanitario.

Como e Varese, infine, puntano sul tessile, con una Zis orientata a innovazione, sostenibilità, automazione, tessili tecnici e riciclo.

La fase di valutazione

Se le sei proposte supereranno la fase di valutazione, si aprirà la seconda partita: negoziazione e definizione dei Piani strategici. Ma il disegno è destinato ad allargarsi. La manifestazione di interesse resta infatti aperta e Regione Lombardia si aspetta nuove candidature.

La Lombardia – ricordiamo – è la prima Regione in Italia ad adottare uno strumento di programmazione economica che analizza il contesto economico in termini di ecosistemi, di mappatura delle specializzazioni imprenditoriali e di strategie da attuare per rafforzare le filiere, così da mantenere o migliorare il ruolo di guida dell’economia italiana ed europea. Il punto politico-industriale è proprio questo: trasformare le specializzazioni locali in ecosistemi competitivi, mettendo attorno allo stesso tavolo imprese, università, centri di ricerca, formazione e istituzioni.

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