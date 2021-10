Timken: 36 hanno un nuovo lavoro, 70 tra un mese senza stipendio

Sono 36 i lavoratori della Timken di Villa Carcina che hanno trovato un nuovo impiego: una piccola ventata di ottimismo, ma ne restano altri 70 in seria difficoltà. Antonio Ghirardi, segretario della Fiom di Brescia, conferma: «Alcuni lavoratori se ne sono andati, qualcuno ha trovato una soluzione buona, altri molto meno. Ora vediamo se quello che è stato dichiarato da Confindustria e l’interesse del territorio troveranno una loro concretizzazione».

Tra chi dal 6 novembre sarà definitivamente senza stipendio (i licenziamenti scatteranno ufficialmente da quella data ndr) ci sono anche Matteo e Ilaria, marito e moglie, dipendenti dell’azienda rispettivamente da 33 e 25 anni, intervenuti venerdì sera ai microfoni di Teletutto in diretta dal presidio di Villa Carcina per la trasmissione Messi a fuoco. «Perdere il lavoro è stato uno choc - racconta Ilaria - e ancora stento a realizzarlo. Un fulmine a ciel sereno, non dall’oggi al domani ma peggio: dalla mattina alla mattina stessa, nel giro di dure ore».

La coppia fin da luglio è schierata al fianco di colleghi e sindacati nel presidio permanente . «Non riesco a staccare da questa realtà: per essere qui seguo i miei vecchi turni e spesso torno anche finite le 8 ore». «Dall’incredulità siamo passati alla rabbia- dice il marito Matteo -. Ora vediamo come si muoveranno le istituzioni». I due spiegano anche come è stato difficile dirlo a casa, in particolare al figlio, che si è subito mobilitato per aiutarli a trovare un nuovo posto. «Questa situazione ci ha uniti ancora di più. Lavorando nella stessa azienda, sapevamo che sarebbe stato un rischio, ma non pensavamo potesse succedere proprio a noi».

A distanza di due mesi e mezzo, la comunità continua a dimostrarsi molto solidale con i lavoratori: ogni giorno vengono offerti loro il pranzo e la cena.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it