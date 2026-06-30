Previdenza complementare, cosa cambia nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 29 giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Previdenza complementare
In primo piano la riforma della previdenza complementare, che scatterà dal primo luglio. Insieme a Marco Tuscano, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia, il Tg Economia ha fatto il punto sulle principali novità per lavoratori e imprese.
Incentivi per giovani imprese
Spazio poi all’autoimprenditorialità, con la presentazione della nuova misura di Invitalia che mette a disposizione quasi 220 milioni di euro di incentivi per giovani under 35 che vogliono avviare nuove imprese.
Startup gardesane
Nel Tg Economia anche due startup gardesane: World4all, che grazie all’intelligenza artificiale sta sviluppando un ecosistema dedicato al turismo accessibile, e Secarepay Wallet, piattaforma di pagamento per il settore automotive.Credito e quotate bresciane
Si è parlato infine di credito alle imprese e delle quotate bresciane a Piazza Affari.