Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
Economia

Previdenza complementare, cosa cambia nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il punto sulla riforma in vigore dal primo luglio. Si è parlato anche di incentivi per giovani imprese, startup gardesane, credito e quotate bresciane
Loading video...
TG Economia - Edizione del 29/06/2026

È andato in onda lunedì 29 giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Previdenza complementare

In primo piano la riforma della previdenza complementare, che scatterà dal primo luglio. Insieme a Marco Tuscano, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia, il Tg Economia ha fatto il punto sulle principali novità per lavoratori e imprese.

Incentivi per giovani imprese

Spazio poi all’autoimprenditorialità, con la presentazione della nuova misura di Invitalia che mette a disposizione quasi 220 milioni di euro di incentivi per giovani under 35 che vogliono avviare nuove imprese.

Startup gardesane

Nel Tg Economia anche due startup gardesane: World4all, che grazie all’intelligenza artificiale sta sviluppando un ecosistema dedicato al turismo accessibile, e Secarepay Wallet, piattaforma di pagamento per il settore automotive.Credito e quotate bresciane

Si è parlato infine di credito alle imprese e delle quotate bresciane a Piazza Affari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Tg EconomiaTeletuttoprevidenzaInvitaliaWorld4allPiazza Affari
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...