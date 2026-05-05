Logistica e competitività delle imprese nel Tg Economia
Nell’ultima edizione, il ruolo della logistica nello sviluppo dell’export. Si è parlato anche di competitività, società benefit e di due eccellenze produttive della Bassa: Agroittica Lombarda e Lobre
Loading video...
TG Economia - Edizione del 04/05/2026
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Economia & Lavoro
Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici