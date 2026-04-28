Energia e autonomia, l’appello della Lombardia nel Tg Economia

Lavoro e mismatch

Ampio spazio è stato dedicato al mercato del lavoro: tra aprile e giugno nelle imprese bresciane sono previste 36mila assunzioni, soprattutto nei settori della ricettività e della manifattura. Segnali positivi arrivano anche dalla cassa integrazione straordinaria, in calo sul territorio, mentre prosegue il rafforzamento dei centri per l’impiego, chiamati a rispondere al mismatch che riguarda sei posizioni su dieci.

Grana Padano da record

Infine, un approfondimento sul 2025 del Grana Padano, anno molto positivo per consumi ed esportazioni, sostenuto in larga parte anche dalla produzione bresciana.