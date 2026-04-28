Energia e autonomia, l’appello della Lombardia nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 27 aprile alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Energia e autonomia
In primo piano il tema energetico, con l’appello della Lombardia al Governo per accelerare sugli investimenti nel gas e su una quarta via dell’idroelettrico, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica in dieci anni. Strategici, secondo l’assessore regionale Massimo Sertori, anche nucleare e rinnovabili.
Lavoro e mismatch
Ampio spazio è stato dedicato al mercato del lavoro: tra aprile e giugno nelle imprese bresciane sono previste 36mila assunzioni, soprattutto nei settori della ricettività e della manifattura. Segnali positivi arrivano anche dalla cassa integrazione straordinaria, in calo sul territorio, mentre prosegue il rafforzamento dei centri per l’impiego, chiamati a rispondere al mismatch che riguarda sei posizioni su dieci.
Grana Padano da record
Infine, un approfondimento sul 2025 del Grana Padano, anno molto positivo per consumi ed esportazioni, sostenuto in larga parte anche dalla produzione bresciana.