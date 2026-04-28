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Energia e autonomia, l’appello della Lombardia nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il focus sulle strategie per l’autonomia energetica e sui nuovi scenari del lavoro bresciano. Si è parlato anche dei risultati record del Grana Padano
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TG Economia - Edizione del 27/04/2026

È andato in onda lunedì 27 aprile alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Energia e autonomia

In primo piano il tema energetico, con l’appello della Lombardia al Governo per accelerare sugli investimenti nel gas e su una quarta via dell’idroelettrico, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica in dieci anni. Strategici, secondo l’assessore regionale Massimo Sertori, anche nucleare e rinnovabili.

Lavoro e mismatch

Ampio spazio è stato dedicato al mercato del lavoro: tra aprile e giugno nelle imprese bresciane sono previste 36mila assunzioni, soprattutto nei settori della ricettività e della manifattura. Segnali positivi arrivano anche dalla cassa integrazione straordinaria, in calo sul territorio, mentre prosegue il rafforzamento dei centri per l’impiego, chiamati a rispondere al mismatch che riguarda sei posizioni su dieci.

Grana Padano da record

Infine, un approfondimento sul 2025 del Grana Padano, anno molto positivo per consumi ed esportazioni, sostenuto in larga parte anche dalla produzione bresciana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Tg Economiamercato del lavoroGrana Padanoautonomia energetica
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