Come ha fatto Calvisano a diventare il polo mondiale del caviale

Ha 34 anni, è lunga due metri e mezzo, pesa circa tre quintali e nuota lentamente nelle vasche di Calvisano. È la più anziana degli storioni presenti oggi negli allevamenti di Agroittica Lombarda. Appartiene alla specie Acipenser transmontanus, conosciuto storione bianco, e quando nacque, nel 1992, l’Italia stava entrando nella stagione di Tangentopoli, Internet era poco più di un esperimento per università americane e nessuno avrebbe immaginato che nella Bassa bresciana sarebbe nato uno dei più grandi poli mondiali del caviale.