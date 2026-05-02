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Come ha fatto Calvisano a diventare il polo mondiale del caviale

Agroittica Lombarda è l’allevamento di storioni che produce il prestigioso Calvisius. Il suo successo si intreccia con il crollo dell’ex Unione sovietica e la guerra alla pesca selvaggia
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La produzione del caviale Calvisius

Ha 34 anni, è lunga due metri e mezzo, pesa circa tre quintali e nuota lentamente nelle vasche di Calvisano. È la più anziana degli storioni presenti oggi negli allevamenti di Agroittica Lombarda. Appartiene alla specie Acipenser transmontanus, conosciuto storione bianco, e quando nacque, nel 1992, l’Italia stava entrando nella stagione di Tangentopoli, Internet era poco più di un esperimento per università americane e nessuno avrebbe immaginato che nella Bassa bresciana sarebbe nato uno dei più grandi poli mondiali del caviale.

Gli storioni nuotano in vasche con acqua purissima - Foto Agroittica
Gli storioni nuotano in vasche con acqua purissima - Foto Agroittica

Lo storione, del resto, è un animale che sembra appartenere a un altro tempo. Esiste sulla Terra da circa 250 milioni di anni, ben prima dei dinosauri. È sopravvissuto alle glaciazioni, alle estinzioni di massa, ai cambiamenti climatici del Pianeta. E oggi continua a vivere in grandi vasche a Calvisano, alimentate dalle acque di falda, scaldate dalla vicina acciaieria.

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cavialeAgroittica LombardaallevamentoCalvisano

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