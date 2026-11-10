Sicurezza sul lavoro: a Brescia allarme per morti, incidenti e malattie

Pare che l’asticella finisca per essere messa sempre più in alto. Eppure nessuno sta giocando né ha mai giocato. Sotto il plateau del rischio scorrono vite cancellate, famiglie devastate, dolori indimenticabili. E crescono ogni giorno. Oltre 12.000 infortuni denunciati (+5,9%), 938 malattie professionali (+5,5%) e ben 25 vittime (rispetto alle 18 dell’anno scorso).
È l’altra faccia del lavoro bresciano, quella oscura, quella peggiore. Sono d’altronde i freddi numeri a confermare la provincia quale seconda in Lombardia per numero di incidenti e vittime, superata solo da Milano. I dati aggiornati a settembre, elaborati nel quinto rapporto Uil su Salute e Sicurezza, fotografano un territorio in piena emergenza.
I dati
Parla di «bilancio inaccettabile» il segretario di Uil Brescia Mario Bailo. «Non possiamo più tollerare che il profitto economico venga anticipato alla salvaguardia della vita umana nei nostri stabilimenti produttivi. Chiediamo con forza controlli più rigidi sugli appalti e una prevenzione reale e verificabile per azzerare questa tragica emorragia». Chissà chi è quel burocrate anempatico che per primo ha parlato di «morti bianche». Bianche non sono. Hanno sempre un responsabile.
Secondo il rapporto l’emergenza è diffusa anche nel resto della Lombardia. Nei primi nove mesi dell’anno le denunce d’infortunio salgono a quota 85.070 (+6,7% rispetto allo stesso periodo del 2025), mentre le denunce con esito mortale in occasione di lavoro passano da 73 a 84 (con un totale regionale di 120 denunce mortali considerando anche quelle in itinere, pari a un incremento del +10,1%). Crescono in modo sensibile anche le malattie professionali, che toccano quota 3.976 (+9,0%).
Una strage silenziosa e continua che impone una svolta immediata nelle politiche di prevenzione e controllo. A livello territoriale Mantova è maglia nera per le malattie professionali (+82,1%) mentre Pavia ha il record lombardo per denunce di infortunio (10.7%) seguita da Como (+10%) e Lodi (+8.2%).
I commenti
E se nel Bresciano i settori più colpiti rimangono la manifattura, la logistica e l’edilizia, nel resto della Lombardia il report evidenzia incrementi significativi in diversi comparti produttivi – con punte preoccupanti nell’istruzione (+12,1%) e nella sanità (+8,0%) – oltre a un forte aumento delle patologie osteomuscolari. «Per Uil Lombardia la prevenzione deve essere verificata nei luoghi di lavoro, con il pieno coinvolgimento di Rls e Rlst e con responsabilità chiare negli appalti e nelle filiere – dice Vittorio Sarti, Segretario confederale Uil Lombardia –. Occorre inoltre far emergere le malattie professionali e rendere più trasparenti le revisioni delle statistiche.
È su impegni misurabili che vogliamo portare avanti l’obiettivo Zero Morti sul Lavoro». A fargli eco è il segretario generale di Uil Lombardia Antonio Albrizio: «Chiediamo con forza al Governo e alle istituzioni di aprire un tavolo di confronto vero e stabile. È indispensabile investire massicciamente in prevenzione e formazione reale, fermare la giungla degli appalti a cascata e del massimo ribasso».