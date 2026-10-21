Sicurezza in agricoltura, Ebat Brescia investe 360mila euro

Nella Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Ente bilaterale organizza due incontri su prevenzione, legalità e giovani, insieme agli studenti degli istituti agrari. Investimenti per 360mila euro nel prossimo biennio per rafforzare la sicurezza nelle aziende agricole bresciane e tutelare la salute e il benessere dei lavoratori. È lo stanziamento previsto da Ebat (Ente bilaterale agricolo territoriale Brescia) per sostenere interventi di prevenzione, formazione, sorveglianza sanitaria e welfare nel settore agricolo e florovivaistico.
Le misure
Risorse destinate a tradursi in misure concrete a favore delle imprese e dei loro dipendenti, dai corsi di formazione sulla sicurezza ai contributi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), fino al sostegno per le visite mediche preventive e periodiche. A queste prestazioni si affiancano gli interventi di welfare rivolti direttamente ai lavoratori agricoli, con rimborsi per spese sanitarie, odontoiatriche, acquisto di occhiali e sostegno alle spese scolastiche, oltre ad altre forme di tutela del reddito. Un sistema di misure che punta a rendere la sicurezza un investimento strutturale, accompagnando le imprese nell'adempiere gli obblighi di prevenzione e offrendo ai lavoratori strumenti concreti di tutela.
Alla Fazi di Montichiari
Il programma di investimenti si accompagna all'attività di sensibilizzazione e promozione della cultura della prevenzione, che Ebat Brescia porterà anche alla Fazi di Montichiari, in concomitanza con la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. L’Ente sarà presente nel padiglione 4, stand A08/B09, con una serie di iniziative dedicate a sicurezza, legalità e formazione dei giovani.
L’incontro con gli istituti agrari
La giornata centrale sarà venerdì 23 ottobre, con due appuntamenti che coinvolgeranno istituti agrari, enti di controllo e rappresentanti del mondo agricolo. Alle 11, nella sala 4 del centro fiera, si terrà l'incontro «Sicurezza sul lavoro», per la presentazione dei progetti sulla salute e sicurezza sviluppati dagli istituti agrari bresciani grazie al sostegno economico di Ebat. Sarà anche l'occasione per premiare dodici studenti meritevoli e approfondire, con Ats Brescia, l'importanza di promuovere la cultura della prevenzione già a scuola.
L'iniziativa nasce da quattro accordi, sottoscritti dall'Ebat con gli istituti Bonsignori di Remedello, Dandolo di Corzano, Einaudi di Chiari e Pastori di Brescia. Per l'anno scolastico 2025-2026 Ebat ha stanziato complessivamente 20mila euro: 6mila per dodici borse di studio e 14 mila per quattro progetti formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli. A ciascun istituto sono stati assegnati 5mila euro, di cui 1.500 per tre borse di studio, attribuite sulla base di voti e reddito degli studenti, e 3.500 per realizzare un progetto educativo. Per il prossimo anno è già stata avanzata una richiesta di partecipazione dell'istituto Perlasca di Idro e il progetto resterà aperto al coinvolgimento di altre scuole bresciane.
Al convegno, introdotto dalla presidente Rossella Gazzaretti, interverranno il dirigente scolastico del Bonsignori Michele Iammarino, Filippo Gannuscio dell'Einaudi, Emanuele Fedrici del Pastori ed Elena Belloni del Dandolo, per Ats proporrà un intervento formativo il tecnico della prevenzione Mauro Colosio.
Sicurezza e comportamenti respnsabili
Alle 14 di venerdì 23 ottobre, allo stand di Ebat, si svolgerà il secondo appuntamento dal titolo «Brescia insieme per la sicurezza e legalità nel settore agricolo», con un confronto tra gli enti impegnati nella tutela della salute, sicurezza e legalità nel lavoro agricolo, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e la diffusione di comportamenti responsabili nelle aziende. Interverranno Rossella Gazzaretti, Filomena Schettino, direttrice Psal Ats Brescia, Onofrio Procaccio, vicario Inail Brescia, Antonio Cucaro Santissimo, direttore Inps Brescia, e Pietro Menna dell'Ispettorato del lavoro di Brescia, esperto in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Introdurrà e modererà Marco Busi, coordinatore Ebat Brescia.