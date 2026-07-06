Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
EconomiaGDB+

«Shrinkflation», come gelati (e non solo) diventano più piccoli e cari

Pur costando di più, molti prodotti hanno dimensioni minori rispetto a qualche anno fa: un report di Federconsumatori ha individuato le tipologie più colpite, dagli alimenti ai detersivi
Marco Papetti

Marco Papetti

Giornalista

Il gelato su stecco si è rimpicciolito del 16,6% dal 2022
Il gelato su stecco si è rimpicciolito del 16,6% dal 2022

Il prezzo aumenta (o, nel migliore dei casi, rimane lo stesso), ma la quantità diminuisce. In inglese questo fenomeno viene chiamato «shrinkflation», dall’unione tra il verbo inglese «to shrink» – restringersi – e «inflation», inflazione. Perché, in effetti, si tratta di una forma sottile di inflazione in cui il consumatore, di fatto, diminuisce il proprio potere d’acquisto.

Uno dei prodotti su cui gli effetti della shrinkinflation sono più evidenti è il gelato: secondo un monitoraggio dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, dal 2022 i gelati su stecco si sono rimpiccioliti del 16,6%, mentre il loro prezzo è cresciuto del 14%. Ma non è l’unica tipologia di prodotto soggetta a «restringimento» negli ultimi anni: l’indagine di Federconsumatori ha rilevato molti altri «rincari occulti», dalle birre ai detersivi per i piatti. Vediamo quali sono i prodotti più colpiti da questa «inflazione nascosta».

Gelati e ghiaccioli

 Il fenomeno, specifica il report, non interessa tutte le marche, ma solo alcune, di cui non l’indagine non riporta il nome. Secondo il rapporto di Federconsumatori tra i prodotti di largo consumo più soggetti alla «shrinkflation» ci sono i gelati (confezionati singolarmente, venduti in bar e in negozi di alimentari): dal 2022 il gelato su stecco si è ridotto del 16,6% (da 120 a 100 ml), mentre il prezzo è aumentato del 14%. Il ghiacciolo invece, ha mantenuto il costo invariato, ma la quantità è comunque diminuita dell’8,5%.

I ghiaccioli hanno mantenuto lo stesso prezzo, ma la quantità si è ridotta dell’8,57%l’8,57%
I ghiaccioli hanno mantenuto lo stesso prezzo, ma la quantità si è ridotta dell’8,57%l’8,57%

Dai detergenti alle bibite

Oltre ai gelati, tra gli alimenti Federconsumatori ha rilevato una diminuzione del 10% tra alcune marche di bibite gassate, con un aumento del prezzo del 7,5%. E poi la birra (quantità diminuita del 6% e prezzo salito del 20,1%), i cereali per la colazione (più cari del 2,9% e con confezioni più «leggere» del 15%) e la passata di pomodoro (ridottasi di contenuto dell’1,4%, ma più cara del 16,8%).

Lo yogurt dal 2022 ha invece mantenuto lo stesso prezzo, ma il suo prezzo al chilo è aumentato da 9,35 a 10,60 euro.

Tra i prodotti non alimentari che più si sono «ristretti» dal 2022 ci sono i detergenti per la casa. L’ammorbidente ha perso il 12,5% di quantità, ma il suo prezzo è aumentato del 78,8%. Il detersivo per i piatti, invece, si è rimpicciolito del 5,5% ed è diventato più caro del 50,3%, mentre il bagnoschiuma è calato di quantità del 16,6%, ma aumentato di prezzo del 26,8%.

La nuova normativa

Su qeusto fenomeno, acuitosi negli ultimi anni, ci sono tuttavia delle novità in arrivo, almeno sul fronte della trasparenza. Dal 15 luglio è infatti prevista l’entrata in vigore di un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede che l’informazione sul rimpicciolimento di un prodotto sia comunicata ai venditori al dettaglio, e che questi, a loro volta, la riferiscano ai consumatori esponendola nel punto vendita o sui siti di vendita online.

Quest’obbligo, una volta entrato in vigore, si applicherebbe per tre mesi a partire dalla data in cui il prodotto è messo in vendita in «versione ridotta».

Secondo Federconsumatori, oltre a questa indicazione, sarebbe utile anche un passo in più: e cioè «che l’avviso non si limitasse a segnalare la riduzione della quantità, ma rendesse evidente anche l’aumento del prezzo al chilo o al litro, perché – conclude l’associazione di tutela dei consumatori – è proprio lì che si nasconde il vero rincaro».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
shrinkflationconsumiFederconsumatori

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza.Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza.

Con GDB replica + Tablet hai il Giornale di Brescia sempre con te, anche lontano da casa.

SCOPRI DI PIÙ
Tutto il mondo del calcio bresciano in un unico volumeTutto il mondo del calcio bresciano in un unico volume

L'Almanacco del Calcio Bresciano è in edicola con il GdB

SCOPRI DI PIÙ
Genius. 100 idee per essere feliciGenius. 100 idee per essere felici

Spunti e suggerimenti pratici ispirati a filosofi antichi e studiosi contemporanei.

SCOPRI DI PIÙ